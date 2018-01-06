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Россиянка Кайшева победила в спринте на Кубке IBU

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Россиянка Ульяна Кайшева завоевало «золото» в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км на четвертом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

Она преодолела дистанцию за 20 минут 25,2 секунды. Россиянка не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах, передает ТАСС.

«Серебро» досталось француженке Хлое Шевалье (+7,5 сек; 0 промахов). Третей к финишу пришла норвежка Кайя-Вейен Николайсен (+13,3 сек.; 0 промахов).

Стоит отметить, что Ульяна Кайшева побеждала в спринтерской гонке на первом и втором этапе Кубка IBU. Кроме того, она завоевала «золото» в гонке преследования на 10 км на втором этапе турнира.

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