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Песков заявил о необходимости продолжать диалог с МОКом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия должна продолжать диалог с Международным олимпийским комитетом (МОК), заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также посоветовал избегать в сложившейся ситуации таких слов, как бойкот.

«В любом случае с МОКом надо продолжать диалог. Ситуация непростая. Но с МОКом нужно продолжать разговаривать и отстаивать свои права, насколько это возможно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также заявил о необходимости прояснить возможной запрет флагов РФ на трибунах на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, так как  ранее о таком запрете не говорилось.

«Появляются новые какие-то элементы — например, запрет использования флагов (РФ) на трибунах болельщиков. Как вы знаете, в решении МОКа, которое было опубликовано, об этом ничего не говорилось», — добавил он.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет запретил болельщикам проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участие в ОИ-2018. Российский флаг также будет запрещено проносить, так как спортсмены из РФ будут выступать под олимпийским флагом.

МОК не допустил к участию в Олимпиаде 111 спортсменов России. В списке приглашенных атлетов отсутствовали имена шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана,  известного биатлониста Антона Шипулина и одного из ведущих российских лыжников Сергея Устюгова. Данное решение является предварительным. 

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