Россия запросила у МОКа уточнение по поводу флага на трибунах

В правилах для болельщиков на Олимпиаде нашли ограничения. Согласно документу, символика стран, не участвующих в Играх, запрещена.

В России возмутились очередными ограничениями. Однако запрет оказался не таким уж беспрекословным.

Судя по всему, под ограничения попадают непризнанные Международным олимпийским комитетом страны. Несмотря на все санкции, Россия остается участником олимпийского движения. Регламент турнира был просто не готов к такой ситуации.

Олимпийский комитет России запросил уточнение у МОКа по поводу флагов на трибунах.