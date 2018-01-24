Прямой эфир
Сюжет:

Россия запросила у МОКа уточнение по поводу флага на трибунах

0
Выделить главное
вкл
выкл

В правилах для болельщиков на Олимпиаде нашли ограничения. Согласно документу, символика стран, не участвующих в Играх, запрещена.

В России возмутились очередными ограничениями. Однако запрет оказался не таким уж беспрекословным.

Судя по всему, под ограничения попадают непризнанные Международным олимпийским комитетом страны. Несмотря на все санкции, Россия остается участником олимпийского движения. Регламент турнира был просто не готов к такой ситуации.

Олимпийский комитет России запросил уточнение у МОКа по поводу флагов на трибунах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017