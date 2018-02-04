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Глава МОКа пообещал сделать всё возможное для отмены решения CAS

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Фото: REUTERS/Pierre Albouy
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Международный олимпийский комитет (МОК) не согласен с оправдательным вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) и намерен его оспорить, заявил глава МОКа Томас Бах.

«Это решение было очень удивительным и разочаровало МОК. Мы никак этого не ожидали. Исполком МОКа не удовлетворяет подход CAS. Мы обсуждали эту ситуацию вчера и сегодня. Мы считаем, что это решение показывает, что срочно необходима реформа во внутренней структуре CAS», — приводит «Газета.ру» заявление Баха.

Он добавил, что решение суда вовсе не означает допуск российских спортсменов до Олимпиады в Пхёнчхане. Бах также заявил о намерении МОКа оспорить решение CAS.

Бах полагает, что решение суда подрывает доверие к нему и вызывает беспокойство у спортсменов. По словам Баха, он встретился со спортсменами других стран, обеспокоенными решением CAS. Президент МОКа добавил, что большинство спортсменов интересовались тем, как предотвратить возможные аналогичные решения CAS в будущем.

Напомним, 2 февраля CAS полностью удовлетворил апелляцию 28 российских спортсменов на решение МОКа о пожизненном их отстранении от участия в Олимпиадах из-за якобы антидопинговых нарушений во время Игр в Сочи. Жалобы еще 11 атлетов были удовлетворены частично.

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