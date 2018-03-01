Володин заявил о необходимости принять более 30 законов после послания Путина

Реализация положений из послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию потребует принятия как минимум 30 законопроектов.

Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил насыщенность речи главы государства и указал на то, что в своем послании Путин осветил широкий спектр тем.

«Насчитали уже более 30 законопроектов, которые необходимо принимать и остановились, потому что там практически что не вопрос, то необходимо законодательное обеспечение, в том числе и вопросы налогов, вопросы, связанные с демографией, и другие темы», — приводит «РИА Новости» слова Володина.

Как писал портал iz.ru, Путин 1 марта в 14-й раз обратился с посланием к Федеральному собранию. Произнося приветственное слово, президент указал на то, что сегодняшнее послание носило рубежный характер.