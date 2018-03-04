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Британские СМИ предложили название для российской системы «Авангард»

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Фото: Минобороны РФ
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Британские журналисты предложили свой вариант названия для новейшей российской системы гиперзвукового оружия «Авангард».

«Невозможно было сразу оценить, может ли оружие осуществлять то, что сказал (президент РФ Владимир) Путин и насколько готово развертывание вооружений, но они станут крупным технологическим прорывом, который может значительно повысить военный потенциал России, ее глобальную роль и вызвать новую гонку вооружений», — считают журналисты британского таблоида Metro.

Он добавили, что хотели бы предложить для этой новейшей системы свой вариант названия — «Невеста Сатаны».

Как писал портал iz.ru, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию презентовал новые образцы вооружений, среди которых ракетные системы «Сармат» и «Авангард».

Российский лидер указал, что растущая мощь страны является «гарантом мира на Земле», указав, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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