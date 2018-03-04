Британские СМИ предложили название для российской системы «Авангард»
Британские журналисты предложили свой вариант названия для новейшей российской системы гиперзвукового оружия «Авангард».
«Невозможно было сразу оценить, может ли оружие осуществлять то, что сказал (президент РФ Владимир) Путин и насколько готово развертывание вооружений, но они станут крупным технологическим прорывом, который может значительно повысить военный потенциал России, ее глобальную роль и вызвать новую гонку вооружений», — считают журналисты британского таблоида Metro.
Он добавили, что хотели бы предложить для этой новейшей системы свой вариант названия — «Невеста Сатаны».
Как писал портал iz.ru, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию презентовал новые образцы вооружений, среди которых ракетные системы «Сармат» и «Авангард».
Российский лидер указал, что растущая мощь страны является «гарантом мира на Земле», указав, что Россия не собирается ни на кого нападать.