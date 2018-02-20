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Строителей апартаментов предложили обязать платить в Фонд дольщиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Застройщики, которые привлекают средства населения на сооружение апартаментов, должны отчислять средства в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Такое мнение высказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на парламентских слушаниях «Новые законодательные механизмы финансирования жилищного строительства».

«Если бы застройщики апартаментов перечисляли 1,2% от каждого ДДУ (договор долевого участия. — iz.ru) в фонд, тогда были бы понятны и механизм контроля над застройщиками, и механизм ответственности», — приводит его слова ТАСС.

Апартаменты не являются жилым помещением и не регулируются законом о долевом строительстве, следовательно вложения граждан не подлежат защите в случае банкротства застройщика, в отличие от квартир. При этом апартаменты — это 20% всего московского рынка новостроек.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в правительстве поддержали идею облегчить организацию собраний собственников в многоквартирных домах. Жильцы смогут проводить общие собрания в форме конференций: у них появится возможность передавать право голоса другим собственникам-делегатам.

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