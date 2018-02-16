«Дачную амнистию» хотят продлить до марта 2020 года

Государственную думу внесен законопроект о продлении срока действия так называемой дачной амнистии до 1 марта 2020 года.

Проект об изменении сроков действия упрощенной процедуры регистрации прав на индивидуальные жилые дома опубликован в базе данных нижней палаты парламента России.

Поправка позволит гражданам РФ оформлять жилые дома без получения разрешение на ввод объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в эксплуатацию до обозначенной даты.

«Дачную амнистию» начали проводить с 2006 года. За это время были зарегистрированы права более чем на 3,5 млн объектов ИЖС и более чем на 7 млн земельных участков.

Согласно закону, если изменения не будут одобрены, с 1 марта 2018 года оформление прав на индивидуальные жилые дома будет происходить в общем порядке.