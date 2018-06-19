Новые площадки реновации появятся в восьми округах Москвы

Новые площадки под строительство домов по программе реновации жилья появятся на территории восьми административных округов Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

«В Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Западном, Западном и Троицком округах могут появиться новые участки под размещение «стартовых» домов по программе реновации», — приводит сайт kp.ru сообщение ведомства.

Отмечается, что еще 14 участков предложили сами жителями. В департаменте сообщили о том, что они проверяют эти площадки на наличие инженерных коммуникаций, объектов культурного наследия, санитарно-защитных зон предприятий и природоохранных зон.

В ходе прямой линии президенту РФ Владимиру Путину мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в столице начато проектирование и строительство домов на 250 стартовых площадках реновации. В этом году власти рассчитывают переселить около 10 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Москве начнется снос Ховринской больницы. На месте снесенных зданий долгостроя возведут жилье в рамках программы реновации.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 августа 2017 года, в нее вошли более 5 тыс. домов, большинство из которых — пятиэтажные хрущевки.