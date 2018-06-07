Собянин рассказал президенту о переселении 10 тыс. москвичей в рамках реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что около 10 тыс. москвичей переселят в рамках программы реновации в текущем году.

Жителям мегаполиса предоставят комфортное жилье, отметил он.

Столичный градоначальник добавил, что дальнейшей волне переселений дадут толчок 250 так называемых стартовых площадок, на которых уже начато проектирование и строительство.

Закон о реновации гарантирует переселение из ветхого жилья около миллиону москвичей, реализация первого этапа программы обеспечена финансированием, продолжил Собянин.

«Мы должны обеспечить комфортное проживание жителей — и тех, кто попадает под реновацию, и тех, кто находится в соседних домах. Речь идет о транспортной, социальной инфраструктуре, инженерной», — заявил мэр Москвы.

Президент России выразил надежду на сохранение темпов реализации программы реновации жилого фонда в Москве до 2024 года.

Путин подписал закон о реновации 1 августа 2017 года, по программе планируется снос и расселение жильцов более 5 тыс. ветхих домов. Большая часть из них — пятиэтажные хрущевки.