Насер Шадли: «Организация ЧМ в России на высшем уровне»

В заключительный день группового этапа чемпионата мира по футболу состоится один из самых ярких матчей турнира — встреча сборных Англии и Бельгии. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф и теперь разыграют первое место в группе. Незадолго до игры «Известия» пообщались с полузащитником бельгийцев Насером Шадли. В интервью 28-летний футболист рассказал об ожиданиях от предстоящего матча с англичанами, организации турнира и визите в Россию бельгийской королевской семьи.

— Сборная Бельгии набрала максимальное количество очков в первых двух матчах. Довольны такими результатами?

— Конечно, здорово, что мы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Мы отлично провели два первых матча на Кубке мира, но все понимают, что главные игры еще впереди.

— В заключительном туре вас ждет битва с командой Англии за первое место в группе.

— Да, мы понимаем, что это будет непростой матч. Нам будет противостоять очень серьезный соперник, с хорошим подбором игроков. Думаю, это будет интересная игра.

— В составе англичан выступает ваш бывший одноклубник по «Тоттенхэму» Хари Кейн. Стоит ли ожидать от него серьезных проблем?

— Кейн — отличный форвард, и, безусловно, справиться с ним будет непросто — он набрал очень хорошую форму. Тем не менее мы попытаемся сделать всё, чтобы сдержать его.

— Как вам организация чемпионата мира?

— Всё отлично, не могу сказать ничего другого. Стадионы, тренировочные базы, аэропорты — всё на высшем уровне. Нам очень нравится, как всё организовано.

— На матче с командой Туниса присутствовала королевская семья Бельгии. Чувствовали в связи с этим дополнительную мотивацию?

— Это здорово, что королевская семья нас поддерживает. После игры они зашли в раздевалку и поздравили нас с выходом из группы и победой. Нам очень приятно их внимание.

— Что вы думаете о выступлении сборной России на турнире и ее шансах в плей-офф?

— Я наблюдал за матчами сборной России — она выглядела неплохо. Здорово показала себя в первых двух матчах группового этапа. Но в плей-офф вашей команде будет очень тяжело.

— В российских СМИ появлялась информация, что вы могли перейти в один из наших клубов. Были какие-то предметные переговоры?

— Правда? Я в первый раз об этом слышу.

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