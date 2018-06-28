Пак Джи Сун: «Скоро чемпионат мира вернется в Азию»

Чемпионат мира по футболу в России в самом разгаре. Уже подходит к концу групповой этап, по итогам которого определятся участники 1/8 финала, среди которых впервые за 32 года оказалась сборная России. А вот в число команд-аутсайдеров, досрочно покинувших турнир, попала сборная Южной Кореи. Футболисты из Страны утренней свежести проиграли два первых матча командам Швеции (0:1) и Мексики (1:2), но вчера громко хлопнули дверью, победив сборную Германии со счетом 2:0. В итоге действующие чемпионы мира лишились путевки в плей-офф, что вынудило их досрочно сложить с себя статус лучшей команды планеты.

Эти противоречивые результаты команда демонстрировала на глазах не только своих многочисленных болельщиков, но и своего бывшего лидера Пак Джи Суна. Главная звезда корейского футбола 2000-х и первой половины 2010-х годов обрел всемирную славу в период выступлений за «Манчестер Юнайтед». На чемпионат мира он приехал в качестве комментатора одного из корейских телеканалов. После одного из матчей он дал интервью «Известиям», в котором поделился мнением об игре сборной России, выступлении своей команды, а также оценил вероятность проведения чемпионата мира в Южной Корее совместно с Китаем, Японией и КНДР.

— Что скажете о выступлении сборной Южной Кореи на этом чемпионате мира?

— Считаю, что футболисты нашей команды показали неплохой футбол в первых двух матчах и достойно завершили турнир победой над действующим чемпионом мира Германией. К сожалению, в начале турнира у наших игроков не всё получалось в атаке. В матче со Швецией они играли неплохо, но отличным их выступление назвать не могу. Да и гол в наши ворота с пенальти снизил настрой сборной Кореи.

— Пенальти был назначен заслуженно?

— Плохо, что так получилось, но хорошо, что ребята быстро забыли об этом эпизоде и в матчах с Мексикой и Германией проявили характер, достойно отыграв эти встречи. Жаль, что с Мексикой опять немного не хватило для успеха. В итоге весь свой потенциал мы показали только в матче с Германией. Если бы немного лучше показали себя против Швеции, могли выйти из группы.

— Что думаете о выступлении сборной России на этом турнире?

— Результаты и игра против Саудовской Аравии и Египта очень впечатляют. Но Саудовская Аравия — в любом случае слабейшая команда в группе. Да, Россия забила ей пять голов, и это прекрасный результат. Но с более сильным соперником в лице Египта ваша команда не снизила уровень игры и выглядела еще убедительней. Но поражение от Уругвая показало, что на более высоком уровне у России еще есть проблемы. Но Россия способна играть на результат. Ей важно хорошо подготовиться к матчу с Испанией. И шансы на успех будут, если получится показать хорошо организованную игру и избежать ошибок.

— На этом чемпионате мира многие хвалят Александра Головина. Сейчас об интересе к нему открыто говорит «Ювентус». Он сможет заиграть в европейском топ-клубе?

— Почему бы и нет? Мне понравился Головин в прошедшем еврокубковом сезоне в матчах против «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». Поэтому я не удивлен его отличной игрой на чемпионате мира. У него есть огромный потенциал, чтобы заиграть в Английской премьер-лиге (АПЛ) и других крупных европейских национальных чемпионатах. Если Головин продолжит прогрессировать дальше, то у него всё может получиться.

— Сообщалось, что вы были послом зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Можете сравнить уровень их организации с чемпионатом мира в России?

— В действительности я не присутствовал на Олимпийских играх в Пхенчхане по личным обстоятельствам. Поэтому не знаю, как там в реальности обстояли дела. Что касается чемпионата мира, то до сих пор всё было в порядке. Сейчас всё идет хорошо. Надеюсь, так же замечательно всё будет до последнего дня чемпионата мира. Думаю, в Азии тоже справятся с этим, когда нам доверят проведение такого турнира. Рано или поздно это произойдет, потому что ФИФА старается равномерно задействовать все регионы планеты и удовлетворять интересы болельщиков из каждой точки земного шара.

— Когда чемпионат мира может пройти в Азии?

— На самом деле это случится уже через четыре года, поскольку Катар, где пройдет первенство мира 2022 года, — это тоже Азия (улыбается). Если же говорить о нашей стране и наших соседях — думаю, скоро право проведения чемпионата мира получит Китай. Возможно, это будет первенство 2030 или 2034 года. Чемпионат мира вернется в Азию. Но я не могу сказать, где именно он пройдет: в Китае, Южной Корее, Японии или Северной Корее... Может быть, во всех этих странах сразу. Но, думаю, мы довольно скоро увидим у себя этот турнир.

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