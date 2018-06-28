Время плей-офф

В субботу, 30 июня, в России стартует плей-офф чемпионата мира – 2018. В Сочи сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду постарается прервать победную серию команды Уругвая, а в Казани состоится матч с приставкой «супер» — Франция–Аргентина. Уже на следующий день, 1 июля, сборная России в Москве попытается сдержать напор испанцев, а в Нижнем Новгороде команда Хорватии получит шанс оправдать статус «скрытого» фаворита ЧМ-2018 в игре с неуступчивой сборной Дании.

Франция–Аргентина

Звездный состав аргентинцев с большим трудом преодолел групповой этап турнира. Ничья с командой Исландии (1:1) и разгромное поражение от хорватов (0:3) поставили двукратных чемпионов мира в очень затруднительное положение. В матче третьего тура с Нигерией их могла устроить только победа, которую аргентинцы и вырвали за четыре минуты до конца. Перед матчем с нигерийцами Хорхе Сампаоли пошел на изменение игровой схемы. Аргентина играла 4–3–3 с Лионелем Месси на правом фланге атаки. Такой вариант максимально похож на то, что Эрнесто Вальверде в этом сезоне использовал в «Барселоне», — он идеально подходит для аргентинской суперзвезды. В итоге Лео забил свой первый гол на этом турнире и совершил 107 успешных обводок, обновив рекорд чемпионатов мира, который принадлежал его соотечественнику Диего Марадоне.

— Мы прекрасно понимаем, что Франция — фаворит этой пары, — заявил «Известиям» экс-форвард сборной Аргентины, трехкратный чемпион Италии Эрнан Креспо. — Но я надеюсь, что победа над Нигерией позволит нашей сборной сбросить лишнее давление и сыграть с Францией более раскрепощенно. Уверен, Лионель Месси сделает всё возможное, чтобы его команда прошла в четвертьфинал. Лео — особенный игрок, который становится еще опаснее в самых ответственных матчах. Зависимость команды от его формы — это естественно. Когда в команде есть такой великий игрок, она в любом случае будет зависимой от него. Аналогичная ситуация сейчас и в сборной Португалии.

Для победы над сборной Аргентины у французов есть надежность в обороне, прагматичный и опытный тренер Дидье Дешам и идеальный состав для контратак. На ЧМ-2018 команда Франции довольно легко вышла из группы, обыграв австралийцев (2:1) и перуанцев (1:0) и завершив ничьей встречу со сборной Дании (0:0).

— Преимущество Франции — это сыгранность, — продолжил Эрнан Креспо. — Дидье Дешам давно работает с командой, все взаимодействия отточены у них до автоматизма. У них есть быстрые форварды — Мбаппе и Гризманн, великолепная полузащита с Полем Погба и отличный голкипер Уго Льорис. Но это плей-офф, и произойти может всё что угодно. Всё решится на поле.

Хорватия–Дания

Сборная Хорватии проводит лучший чемпионат мира за последние 20 лет. После бронзовых медалей первенства во Франции-1998 команда с Балканского полуострова трижды не выходила из группы (2002, 2006, 2014) и один раз даже не преодолела отборочный этап (2010). В России же коллектив, возглавляемый Златко Даличем, произвел великолепное впечатление на специалистов и болельщиков, показав, возможно, самую целостную игру на ЧМ-2018. В своем квартете хорваты уверенно обыграли команды Нигерии (2:0), Аргентины (3:0) и Исландии (2:1). Причем в последней игре группового этапа главный тренер сделал девять изменений в составе.

— Мы очень рады, что нам удалось достичь максимальных показателей на групповом этапе и занять первое место в сложной группе, — заявил «Известиям» легендарный футболист Давор Шукер, который сейчас возглавляет хорватскую федерацию футбола. — Если говорить о шансах в 1/8 турнира против команды Дании, надо сказать, что плей-офф — это всегда 50 на 50. Нас ждет очень трудный матч. У датчан есть очень креативный игрок Кристиан Эриксен, способный создать момент из ничего, а также сильный голкипер Каспер Шмейхель. Мы же сильны своим командным духом. Я верю в наших ребят и надеюсь, что мы пройдем дальше.

Сборная Дании в первой игре обошла перуанцев (1:0), а затем сыграла вничью с командами Австралии (1:1) и Франции (0:0). Групповой этап ЧМ датчане преодолели впервые за последние 16 лет.

— Мы видели матчи Хорватии в группе — их командные взаимодействия и звездный состав впечатляют, — сказал «Известиям» защитник сборной Дании Симон Кьер. — Я бы выделил группу первоклассных игроков средней линии — Модрича, Перишича, Ракитича, Брозовича. На острие действует очень опасный Марио Манджукич, нам надо очень внимательно играть против него. Матч с Аргентиной показал истинную силу нашего соперника — если они поймают кураж, то их будет не остановить. Нам надо не допустить этого, тогда у нас появятся шансы на выход в четвертьфинал.

Португалия–Уругвай

Команда Уругвая выиграла все три матча в группе, чего не случалось со времен, когда эта сборная становилась чемпионом мира (1930 и 1950). В России подопечные Оскара Табареса не пропустили ни одного гола. К игре с командой Португалии уругвайцы, скорее всего, подойдут в оптимальном составе. В строй вернется защитник «Атлетико» Хосе Хименес, пропустивший игру с Россией из-за травмы.

Сборная Португалии также не испытывает кадровых проблем, хотя и могла лишиться своей главной звезды — Криштиану Роналду, забившего четыре из пяти голов своей команды на ЧМ-2018. В игре с иранцами знаменитый форвард мог быть удален с поля за удар по лицу соперника. Однако судья не решился показывать красную карточку лучшему игроку мира, ограничившись предупреждением. Многие бывшие арбитры назвали этот момент «политическим решением». Однако даже с Криштиану Роналду в составе португальцы не будут фаворитами этой пары.

— Уругвай показывает очень качественную игру на ЧМ-2018, — рассказал «Известиям» известный португальский футбольный агент Паулу Барбоза. — Они играют в гораздо более организованный футбол, чем сборная Португалии. Наша команда пока далека от оптимальной формы и играет удовлетворительно. У ребят Фернанду Сантуша нет агрессивности, скорости, очень тяжело дается переход из обороны в атаку. Полузащита пока явно недорабатывает и очень посредственно доводит мяч до нападающих. Для нас это будет очень тяжелый матч, шансы на выход в четвертьфинал более высокие у нашего соперника.

Победитель пары Португалия–Уругвай выходит в четвертьфинал на Францию или Аргентину. В другой части сетки триумфатор матча Россия–Испания сыграет с Хорватией или Данией.

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