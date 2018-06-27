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Месси поселят в Казани с видом на граффити Роналду

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Фото: REUTERS/Henry Romero
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Форвард сборной Аргентины по футболу Лионель Месси перед матчем своей команды со сборной Франции в Казани будет жить в гостинице, из которой открывается вид на граффити с портретом его главного антагониста португальца Криштиану Роналду.

Как сообщает местное издание «Бизнес Online», это произошло потому, что для гостей чемпионата лицензированы всего два отеля в городе — «Мираж» и «Рамада». «Мираж» забронирован для казанских выездов французов (команда уже была в городе, так как играла там с Австралией). Таким образом, у команды Месси не было другого выбора, кроме заезда в «Рамаду», напротив которой расположено граффити. Оно сделано в 2017 году перед Кубком конфедераций, на который приезжал Роналду. Издание добавляет, что рисунок расположен на техническом строении, которое видно из окон многих номеров, но не всех. Таким образом, у форварда все же есть шанс не увидеть соперника.

Матч Аргентина — Франция состоится 30 июня.

20 июня сервис объявлений «Юла», проанализировав выставленные на торги лоты, связанные с футболистами, выяснил, что в России примерно в четыре раза больше фанатов Месси, чем поклонников Роналду. Обратная тенденция наблюдается только в двух городах — Томске и Воронеже. При этом товары, связанные с португальцем, оказались дороже. А его автограф оценивается в пять раз выше, чем подпись Месси.

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