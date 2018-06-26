Сборная Аргентины вырвала победу у Нигерии и вышла в плей-офф ЧМ-2018

Сборная Аргентины одержала победу над командой Нигерии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира – 2018, который состоялся в Санкт-Петербурге во вторник, 26 июня.

На 14-й минуте нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил первый мяч, но на 51-й минуте встречи сравнял Виктор Мозес, который реализовал пенальти. Последнее слово оказалось за защитником аргентинцев Маркос Рохо, который забил мяч в ворота сборной Нигерии на 86-й минуте.

«Я говорил ребятам, что забью гол. После игры с Хорватией мы объединились как никогда раньше. Этот гол для моей семьи и для этой команды, которая этого заслуживает. Вперед, Аргентина!», — цитирует Рохо «Спорт-экспресс».

Днем 26 июня оракул кот Ахилл из Эрмитажа счел, что победа достанется сборной Нигерии.