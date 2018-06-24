Главный тренер сборной Аргентины по футболу останется на своем посту
Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа опроверг сообщения об увольнении главного тренера сборной латиноамериканской республики Хорхе Сампаоли во время чемпионата мира – 2018.
«Нет никакой правды в этих слухах», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».
21 июня сборная Аргентины проиграла хорватам со счетом 0:3 в групповом матче мундиаля. После поражения члены аргентинской команды попросили назначить другого тренера на заключительную встречу в отборе.
26 июня сборная Аргентины, которая выступает в группе D, сыграет с Нигерией на стадионе в Санкт-Петербурге.