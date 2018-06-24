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Главный тренер сборной Аргентины по футболу останется на своем посту

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Фото: REUTERS/Carl Recine
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Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа опроверг сообщения об увольнении главного тренера сборной латиноамериканской республики Хорхе Сампаоли во время чемпионата мира – 2018.

«Нет никакой правды в этих слухах», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

21 июня сборная Аргентины проиграла хорватам со счетом 0:3 в групповом матче мундиаля. После поражения члены аргентинской команды попросили назначить другого тренера на заключительную встречу в отборе.

26 июня сборная Аргентины, которая выступает в группе D, сыграет с Нигерией на стадионе в Санкт-Петербурге.

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