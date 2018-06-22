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Тренер сборной Аргентины получит $20 млн при расторжении контракта

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Ассоциация футбола Аргентины выплатит главному тренеру национальной сборной Хорхе Сампаоли неустойку в размере $20 млн, если контракт со специалистом будет расторгнут.

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Как сообщает «360» со ссылкой на TyC Sports, соглашение с тренером рассчитано до чемпионата мира 2022 года.

Сампаоли возглавил аргентинскую сборную в июне прошлого года.

Его команда 21 июня потерпела поражение от сборной Хорватии с разгромным счетом 0:3 на ЧМ-2018. Матч проходил в Нижнем Новгороде.

После проигрыша игроки сборной Аргентины   попросили назначить другого тренера на заключительный матч группового этапа турнира со сборной Нигерии.

Аргентинцы занимают третью из четырех позицию в турнирной таблице. Команда сможет выйти в 1/8 финал, если сборные Исландии и Нигерии 22 июня сыграют вничью. Встреча между сборными Нигерии и Аргентины пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге.

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