Тренер сборной Аргентины получит $20 млн при расторжении контракта

Ассоциация футбола Аргентины выплатит главному тренеру национальной сборной Хорхе Сампаоли неустойку в размере $20 млн, если контракт со специалистом будет расторгнут.

Как сообщает «360» со ссылкой на TyC Sports, соглашение с тренером рассчитано до чемпионата мира 2022 года.

Сампаоли возглавил аргентинскую сборную в июне прошлого года.

Его команда 21 июня потерпела поражение от сборной Хорватии с разгромным счетом 0:3 на ЧМ-2018. Матч проходил в Нижнем Новгороде.

После проигрыша игроки сборной Аргентины попросили назначить другого тренера на заключительный матч группового этапа турнира со сборной Нигерии.

Аргентинцы занимают третью из четырех позицию в турнирной таблице. Команда сможет выйти в 1/8 финал, если сборные Исландии и Нигерии 22 июня сыграют вничью. Встреча между сборными Нигерии и Аргентины пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге.