«Физически сборная полностью готова к плей-офф»

Одним из важнейших аспектов удачного выступления сборной России на групповом этапе Кубка мира является отличная физическая готовность команды, считают многие эксперты. За этот компонент в штабе Станислава Черчесова отвечают Владимир Паников и Паулино Гранеро, проделавшие огромную работу перед чемпионатом мира. Стоит отметить, что испанец является единственным специалистом из дальнего зарубежья в тренерском штабе национальной команды. После окончания группового этапа ЧМ-2018 48-летний тренер, который почти девять лет живет в России и работает в ЦСКА, дал интервью «Известиям», в котором рассказал о предстоящем матче сборной с испанцами, методах подготовки команды и своей работе в штабе армейцев.

— Хватит ли футболистам сборной России сил на выступление в 1/8 финала?

— Безусловно, физически команда полностью готова к плей-офф чемпионата мира.

— В следующем матче россияне встретятся с вашими соотечественниками. Что можете сказать про сборную Испании?

— Знаете, мне бы не хотелось обсуждать эту команду, это не моя работа. У меня есть свои задачи в сборной России, и я сфокусирован только на них.

Гранеро_1 Тренер по физической подготовке сборной России по футболу Паулино Гранеро, игроки сборной России по футболу Денис Чернышов, Далер Кузяев и Федор Смолов (слева направо) во время тренировки в учебно-тренировочном центре «Новогорск» Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Физическую готовность сборной России к чемпионату оценили многие. Как вы готовились к турниру в Австрии? Возможно, были какие-то особые упражнения?

— Мы действительно очень усердно готовились. Искали у игроков лучшие индивидуальные качества и старались работать с ними. Также мы знали, в каком состоянии находились футболисты после окончания чемпионата России. Мы подготовили специальные индивидуальные программы для каждого игрока, чтобы подвести его к турниру в хорошей форме. Нашей целью было провести первый матч с Саудовской Аравией с отличной физикой. Затем мы проследили за каждым индивидуальным показателем: выносливость, сила, физические возможности. Эти процедуры помогли команде хорошо подготовиться и тактически, и технически.

— Сейчас у вас есть несколько дней отдыха перед важнейшим матчем турнира. Перерыв пойдет на пользу команде?

— Безусловно. Пауза очень помогает игрокам восстановиться. Перерыв между играми всегда является очень важным моментом. Тем, кто сыграл с Уругваем, нужно успеть восстановиться к 1/8 финала. При этом есть и достаточное число футболистов, которые не вышли на поле в заключительном матче группового этапа — очень важно, чтобы и они сохранили свои кондиции.

— В сборной России есть несколько возрастных футболистов, которые стабильно играют в основном составе: Юрий Жирков, Александр Самедов, Сергей Игнашевич. Что можете сказать о них?

— Все они полностью отдают себя не только в матчах, но и во время подготовительных занятий. Они играют в крупнейших российских клубах, стабильно выступают в европейских турнирах — например, в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Это игроки высокого уровня. Они всегда стараются поддерживать форму, и у них это здорово получается. Могу лишь сказать, что они — большие профессионалы.

Гранеро_4 Юрий Жирков на тренировке перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу против сборной Уругвая в учебно-тренировочном центре «Новогорск» Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Как оцените организацию чемпионата мира? Все гости очень довольны. А что думают хозяева турнира?

— Не хотелось бы давать лично свою оценку. Могу сказать, что все мои друзья из Испании и других стран утверждают, что это лучшее спортивное событие, которое происходило в мире за последние годы. Многие называют этот чемпионат мира лучшим в истории. Я также общался и с испанскими журналистами. Они сказали, что организация и всё остальное — на высшем уровне.

— В преддверии ЧМ в зарубежных СМИ появлялось немало негатива о России. Как думаете, сейчас у людей поменялось мнение о нашей стране?

— Не знаю. Но лично я очень уважаю Россию, и мое мнение об этой стране никогда не было негативным. Я живу тут последние восемь с половиной лет со своей женой и детьми. И мы счастливы здесь. Русские всегда хорошо к нам относятся. Мы любим русских, любим Россию, любим Москву. Чувствуем себя здеь как дома, и счастливы здесь жить.

— Известно, что у защитника сборной Марио Фернандеса имеются проблемы с русским языком. Вы помогаете ему с переводом?

— Да, иногда помогаю. Но я тоже не всё понимаю по-русски и не стал бы называть себя его переводчиком (смеется). Марио и сам уже неплохо понимает русский язык.

Гранеро_3 Игроки сборной России Марио Фернандес и Александр Самедов (слева направо) во время тренировки команды на стадионе «Самара Арена» перед матчем со сборной Уругвая Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— ЦСКА начал предсезонные сборы в Австрии. Команда справляется без вас?

— У армейцев есть хорошие тренеры. Я дал им на сборы в Австрию план тренировок на каждый день. Думаю, они работают по нему. В штабе ЦСКА много хороших специалистов, которые знают, как мы тренируемся — все-таки мы уже восемь лет работаем в одном клубе. Они прекрасно знают свою работу.

— Много лет вы проработали в ЦСКА с Леонидом Слуцким. Сейчас команду возглавляет Виктор Гончаренко. Чем отличается их подход к тренировкам?

— Оба этих тренера — очень большие профессионалы. Готов высказать им свое уважение, приятно иметь опыт работы с ними. Не хотелось бы сравнивать их между собой, они оба сильные специалисты.

— Какие у вас планы относительно работы в России? Сколько лет вы еще планируете оставаться в ЦСКА?

— Вот этого я точно не могу сказать, потому что просто не знаю. Как я сказал, меня здесь всё устраивает и я счастлив в России.

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