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Трамп похвалил Россию за подготовку чемпионата мира

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, похвалил проведенную Россией подготовку к чемпионату мира по футболу. 

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«Я думаю, что (Россия) проделывает сейчас фантастическую работу в рамках ЧМ... Мой сын любит футбол, и он любит наблюдать за ЧМ. И они действительно проделали фантастическую работу в рамках ЧМ», — приводит его слова ТАСС.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах на 12 стадионах. Страна готовилась к этому событию девять лет. 

Согласно открытым данным, бюджет подготовки инфраструктуры чемпионата составил 678 млрд рублей.

ЧМ-2018 уже вошел в историю: на нем побит рекорд результативности, который удерживался в течение 28 лет. Впервые с 1990 года на чемпионате мира по футболу было забито 14 голов за день. Три из них были признаны самыми результативными не только на мировом первенстве в России, но и за последние несколько десятков лет.

27 июня президент РФ Владимир Путин пообещал поделиться с США опытом организации турнира

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