Загрузка в офис: совещания предлагают проводить в VR-режиме

Несмотря на то что часть россиян перешла на удаленку, у многих специалистов сохраняется необходимость присутствовать на рабочем месте. Это касается в том числе строителей, инженеров, экспертов по ремонту техники, которые по-прежнему должны трудиться вне дома. Однако перевести некоторых из них на дистанционную деятельность возможно с помощью систем виртуальной и дополненной реальности. Упростить и удешевить эти технологии позволят российские радиомодули со встроенными инерциальными датчиками, которые будут закрепляться на теле человека и передавать движения его аватару, действующему в компьютерной модели рабочего пространства.

VR-удаленка

Работа в офисе организации становится всё более редким явлением из-за пандемии коронавируса, которая вынуждает людей выполнять свои обязанности в удаленном режиме и мешает командному взаимодействию между ними. Решением проблемы могло бы стать использование систем виртуальной реальности, способных перенести персонал из своих домов в виртуальную модель рабочего места.

Особенно актуально это будет для людей, занимающихся строительством, и производственного персонала, который имеет дело со сложным оборудованием. Например, на виртуальной стройплощадке архитектор может в удаленном режиме дать указания рабочему, который находится на месте строительства в шлеме дополненной реальности, а инженер таким же об разом способен помочь ремонтнику в цехе, направляя и контролируя его действия в процессе вмешательства в конструкцию промышленного агрегата.

Н1 Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Однако сделать такую практику массовой может лишь упрощение и удешевление VR-оборудования, которым до настоящего времени могли пользоваться лишь профессионалы из кино- и игровой индустрии. Добиться этого позволит использование разработки российских ученых, которые ушли от привычных подходов к погружению человека в компьютерное пространство.

— Современные костюмы для VR оснащаются множеством оптических меток, расположение которых фиксируется находящимися вокруг человека видеокамерами, после чего полученная информация передается в компьютерную систему , — рассказала генеральный директор компании СКМ-Трекинг Надежда Куковякина. — Однако такая техника стоит значительных денег (в первую очередь за счет цены камер) и требует специальной подготовки помещения (в частности, настройки освещения), что усложняет ее эксплуатацию.

По словам разработчиков, в созданной ими системе для захвата движений вместо оптических элементов используются специальные радиомодули. Они постоянно обмениваются сигналами со стоящими по периметру рабочей зоны неподвижными элементами (якорями), заменяющими собой видеокамеры. Причем происходит это на выделенной частоте, что полностью исключает негативное воздействие помех. Если же говорить о количестве модулей, то их при данной конфигурации необходимо меньшее количество — 12–18 штук вместо 50–56 у оптического варианта.

— Наше оборудование может фиксировать местонахождение и позу человека по задержкам радиосигнала, изменяющимся при перемене расстояния между радиомодулями , — отметила Надежда Куковякина. — Кроме того, дополнительную информацию о движениях системе поставляют датчики, каждый из которых включает акселерометр, гироскоп и магнитометр (приборы для измерения ускорения, углов поворота и характеристик окружающего магнитного поля соответственно. — «Известия»). Они также входят в состав радиомодулей, закрепляемых на каждом из пользователей.

Срочное погружение

В дальнейшем вся полученная с датчиков информация анализируется с помощью математических алгоритмов фильтрации, что обеспечивает высокую точность позиционирования.

— В результате принятых изменений билет в виртуальную реальность станет для пользователя VR-техники в 10 раз дешевле, а настройку оборудования он сможет производить самостоятельно — для того чтобы подготовиться к работе, понадобится всего около 30 минут, — подчеркнул научный сотрудник кафедры радиотехнических систем НИУ «МЭИ», технический директор СКМ Трекинг Дмитрий Царегородцев.

Y3 Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Помимо упрощения, инженеры обещают расширить возможности системы — в частности, из-за нетребовательности к освещению ее можно будет использовать как в помещении, так и на улице, что должно упростить съемку множества фильмов со спецэффектами. Кроме того, за счет использования радиоволн будут снижены требования и к размеру сцены — по словам разработчиков, ее можно с легкостью расширить за счет увеличения количества радиомодулей, что позволит создавать самые разные виртуальные локации.

С другой стороны, новая система не боится и малогабаритных помещений — так, минимальная площадь, необходимая для ее развертывания, составляет всего 4 кв. м , что открывает возможности ее применения даже в обычной жилой комнате в квартире или загородном доме.

Виртуальная переговорка

Ожидается, что широкое внедрение разработки в первую очередь позволит добавлять качественные спецэффекты в малобюджетные фильмы, а также увеличить доступность компьютерных игр, использующих технологии полного погружения в виртуальную реальность. Если же говорить про ее активное использование для проведения корпоративных совещаний, то это будет возможно при возникновении спроса со стороны компаний .

Дополнительно система рассматривается для применения в медицине. В частности, с ее помощью планируется более точно фиксировать прогресс при двигательной реабилитации пациентов, перенесших инсульт, — это даст возможность вовремя вносить коррективы в программу тренировок, что ускорит лечение.

Y4 Реабилитационный центр в Бранденбурге, Германия Фото: ТАСС/dpa/Patrick Pleul

Перспективность разработки «Известиям» подтвердил специалист из киноиндустрии.

— В настоящее время на рынке существуют достаточно дорогие оптические системы и инерциальные варианты, которые дешевле, но заметно проигрывают первым в точности, — рассказал директор IT-департамента «Союзмультфильма» Алексей Ганков. — Новая разработка при помощи радиоаппаратуры способна преодолеть этот недостаток и при должном развитии может быть задействована в работе нашей студии — в частности, при кинопроизводстве.

Вместе с тем эксперты отмечают растущую потребность в системах виртуальной реальности со стороны различных сфер бизнеса.

Н5 Фото: Depositphotos

— Сейчас есть большой запрос на использование VR для обучения сотрудников промышленных предприятий, а также при проектировании и строительстве различных сложных объектов, — пояснил генеральный директор компании VR Professionals Станислав Старых. — Безусловно, на фоне эпидемии коронавируса к этому набору прибавилась необходимость в безопасном взаимодействии сотрудников, которая решается, например, через создание виртуальных переговорок.

Стоимость новой системы для отслеживания движений одного человека в комплекте с необходимым программным обеспечением будет составлять около 1,5 млн рублей. Если же для целей компании потребуется виртуализировать группу из 10 человек на большом участке (до 600 кв. м), это решение обойдется вдвое дороже. Разработка практически готова к внедрению — сейчас создаются первые пилотные проекты, в которых она будет задействована.