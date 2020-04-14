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Путин заявил о наличии резервов для эффективной борьбы с COVID-19

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
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Ресурсы и резервы для активной антикризисной политики в ситуации с коронавирусом у России есть, нужно использовать их максимально эффективно с ощутимым результатом для экономики, а значит, для граждан. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которая прошла в видеоформате во вторник, 14 апреля.

Путин отметил, что созданный по линии Евразийской экономической комиссии координационный совет по борьбе с пандемией COVID-19 в режиме реального времени отслеживает обстановку в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС), а также оценивает потребности и возможности стран-членов по поставкам критически важных товаров.

«Согласен, что в случае необходимости можно привлечь и ресурсы Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

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Президент добавил, что Россия в рамках борьбы с коронавирусом направила значительные финансовые ресурсы на закупку медицинского оборудования. По его словам, чтобы остановить распространение этой инфекции, необходимы экстраординарные меры. Эффективно противостоять пандемии можно лишь объединив усилия всего международного сообщества.

Саммит лидеров ВЕЭС проходит во вторник по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко. В рамках него политик планировал обсудить на высшем уровне экономические вызовы и ряд «неотложных вопросов».

По итогам встречи альянс принял совместное заявление, в котором в том числе призвал прекратить вооруженные конфликты из-за COVID-19.

Лидеры стран ВЕЭС подтвердили готовность к продолжению совместной работы по устранению последствий коронавируса и поручили правительствам принять согласованные меры, чтобы сохранить стабильность внутренних рынков и бизнеса на фоне пандемии.

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