Призрак неплатежеспособности: россияне стали хуже обслуживать долги банкам

В марте россияне стали хуже обслуживать свои долги. По отношению к февралю доля просроченных кредитов в первый весенний месяц существенно выросла почти по всем категориям заимствований. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), со статистикой которого ознакомились «Известия». Больше всего просрочка увеличилась в сегменте потребкредитов, где доля «плохих» долгов увеличилась до 22,5% от общего количества заимствований. Изменилась и платежная дисциплина держателей кредиток, а также людей, имеющих автокредиты. Эксперты считают, что проблема связана с экономической ситуацией и снижением доходов населения, и в дальнейшем доля просрочки будет расти.

Расходы vs доходы

Как показывает последняя статистика НБКИ, в сегменте потребкредитования март и вовсе оказался худшим за год с точки зрения платежной дисциплины. По данным НБКИ, доля просрочки на месяц и более выросла с 19,9% до 22,5%, 90 дней и более - с 19,5% до 21,6%.

Несколько лучше дела обстоят в сегменте кредиток, хотя и тут заметно ухудшение показателей. Просрочка на 30 дней и более выросла с 8,8% до 9,9%, 90 дней и более - с 7,8% до 8,9%. Проштрафились и клиенты банков, которые занимали на покупку машины. В автокредитовании доля просроченных кредитов на 30 и более дней увеличилась за март с 7,8% до 8,8%, 90 и более дней - с 6,4% до 7,2%.

Зато снижение проблемной задолженности наблюдается у микрофинансовых организаций (МФО). Так, доля займов с просрочкой более 30 дней снизилась с 36,6% до 34,4%, 90 и более дней - с 32,9% до 30,5%. На рынке ипотеки ситуация с «плохими» долгами в марте осталась без изменений – 2% и 1,5% кредитов с просрочкой 30 и 90 дней соответственно.

Серьезный рост доли просрочки сразу в трех сегментах эксперты, опрошенные «Известиями», объясняют несколькими факторами.

- Это могут быть первые признаки снижения платежеспособности у части заемщиков вследствие уменьшения деловой активности на фоне распространения коронавируса и падения рынков после снижения цен на нефть, - считает директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.

Рост просрочки закономерен, уже в марте у людей могло наблюдаться как снижение дохода, так и потеря работы, согласен и директор по работе с клиентами «БКС Премьер» Николай Соколов.

- По банковским кредитам размер платежей больше, поэтому негативный тренд затронул их раньше, - полагает он.

Представитель «БКС Премьер» напомнил, что на март пришелся высокий предкарантинный объем закупок в магазинах. Руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева также отметила, что в именно в этом месяце начались кризисные явления, связанные с распространением коронавируса и увеличение потребительской активности как предчувствия наступающей нестабильности.

- Ещё не было увольнений и сокращений, хотя многие отрасли малого и среднего бизнеса уже просели. Но общая ситуация стала тревожной и непредсказуемой. Поэтому многие направили деньги на первоочередные расходы - лекарства, продукты, ремонт автомобиля и прочее, - прокомментировала она.

По мнению Евгении Лазаревой, своё влияние оказал и ажиотажный спрос на товары первой необходимости в преддверии периода самоизоляции, когда полки с некоторыми товарами опустели.

Могла ли отразиться на просрочке первая выходная неделя (30 марта-3 апреля), когда ЦБ рекомендовал банкам перенести срок платежей, которые приходятся на эти даты, на 6 апреля, но не все послушались регулятора? Эксперты затруднились ответить на этот вопрос.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка, в связи с этим регулятору действительно поступило небольшое количество жалоб в отношении ряда кредитных организаций. В ЦБ напомнили, что перенос срока платежа не может считаться нарушением — соответственно, никакие меры ответственности в виде штрафов (пеней) и неустоек применятся не могут.

- По поступившим жалобам будет проведена проверка и необходимая работа с соответствующими кредитными организациями, - пообещали в Центробанке.

В ожидании роста

Некоторые банки в марте серьезно сократили выдачу из-за возросших рисков, что математически сказалось на росте доли проблемных долгов, рассказал Алексей Волков. По его словам, в условиях ужесточения кредитной политики банками некоторые заемщики могли обратиться в МФО, бизнес-модель которых предполагает повышенный аппетит к риску. И именно увеличение количества клиентов положительно отразилось на качестве портфеля микрофинансовых организаций.

- Новые выдачи МФО сгладили негативный эффект: доля просрочки могла немного снизиться, но это явление кратковременное, - поддерживает Николай Соколов.

Что касается ипотеки, то на ней негативные макроэкономические изменения отражаются с большим временным лагом, так как заемщики более ответственно подходят к обслуживанию этих кредитов и стараются не допустить нарушения обязательств, пояснили в НБКИ.

Важно отметить, что ипотека является залоговым видом кредитования, поэтому люди стараются платить до последнего.

- Кроме того, ипотечный клиентский сегмент самый платежеспособный и стабильный, поэтому в марте движений не наблюдалось, в крайнем случае люди могут тратить накопления на погашение долга, - подчеркнул Николай Соколов.

По словам эксперта, запас прочности не вечен, так что и в этом сегменте можно ожидать рост просрочки примерно до 3-4% в течение полугода, тем более что задолженность на одного человека здесь в разы выше.

Уйти на каникулы

В «БКС Премьер» прогнозируют увеличение «плохих» долгов во всех сегментах кредитования.

- В течение ближайших шести месяцев, на наш взгляд, МФО пострадают больше всего — просрочка 30 и более дней может превысить 40%, - предположил Николай Соколов. - Портфели МФО намного менее качественные, чем у банков. Просрочка 30 и более дней по потребкредитам наличными может превысить 25-27%, по картам она рискует преодолеть уровень 13-15%, по автокредитам – 10-12%.

Ухудшение ситуации прогнозирует и Евгения Лазарева. По ее словам, в апреле-мае нас может ждать ещё больший рост просрочки, а к концу периода самоизоляции — увеличение числа персональных банкротств граждан и предпринимателей.

Однако Алексей Волков из НБКИ считает, что в дальнейшем, по мере разворачивания мер государственной поддержки заемщиков (в первую очередь кредитных каникул), можно ожидать, что ситуация с просрочкой стабилизируется.

Однако пока, отметила глава проекта ОНФ «За права заемщиков», меры поддержки недостаточно неэффективны.

- По данным консультационного центра по кредитным и ипотечным каникулам, даже добросовестные заёмщики, ни разу не допустившие задержки по оплате своих кредитов и собравшие полный необходимый пакет документов, в 90% случаев получают формально мотивированные отказы в предоставлении льготного периода от кредиторов, - сообщила она.

Евгения Лазарева добавила, что многие граждане, чей доход формировался из нескольких составляющих (фиксированного оклада, бонусов, премий от продаж и т.д) сейчас имеют проблемы с подтверждением снижения заработков.