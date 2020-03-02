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Расплата за услуги: допсервисы предлагают включить в стоимость кредита

Центробанк участвует в разработке соответствующих поправок в закон
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Заемщики будут лучше информированы о том, сколько им придётся переплачивать за дополнительные услуги, которые банки навязывают при выдаче кредита. Речь идет о медицинских страховках, консультациях юристов и некоторых комиссиях. При участии Центробанка сейчас разрабатываются поправки к закону о потребительском кредите, которые предполагают внесение всех подобных услуг в расчет полной стоимости кредита (ПСК). Об этом «Известиям» сообщил руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. По мнению экспертов, включение платных допуслуг в ПСК не только будет способствовать большей информированности заемщиков, но и может оказать давление на капитал банков.

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Полная нагрузка

Как рассказал «Известиям» Михаил Мамута, в планах регулятора — «расширить» ПСК, включив в этот показатель ряд платежей, которые де-факто связаны с кредитом, но де-юре к нему не относятся. С 2008 года банки обязаны до заключения договора доводить до клиентов полный размер всех платежей.

- Например, есть дополнительные услуги, которые сейчас в ПСК не включаются, и человек не до конца понимает финансовую нагрузку, которую на себя берет, соглашаясь на эти услуги. Помимо привычного личного страхования при кредитовании (оно включается в расчет ПСК), банки предлагают, например, медицинское страхование или страхование выезжающих за рубеж, напрямую не связанное с кредитом, но оплачиваемое за счёт заёмных средств. Также предлагают платные юридические, консалтинговые услуги, - пояснил представитель ЦБ.

Некоторые банки также устанавливают дополнительные комиссии, например, за внесение или снятие средств через кассу. Поскольку такие услуги приобретаются за счёт кредитных средств, то это влияет и на размер выплат, пояснил Михаил Мамута.

- Покупая вместе с кредитом дополнительную услугу, человек должен понимать, что он приобретает и сколько за это платит, - уточнил он. - Это позволит потребителю сделать взвешенный выбор - отказаться или согласиться на приобретение таких услуг, поскольку он будет информирован о расходах, которые понесёт, заключив кредитный договор с «нагрузкой».

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Давление на капитал

Как полагает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека, новые требования будут иметь ряд последствий для банковского рынка. По мнению директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, прежде всего включение в расчёт ПСК дополнительных продуктов может повысить прозрачность таких услуг. При этом, по его мнению, если доля таких комиссионных доходов в продукте была высокой, увеличение полной стоимости кредита может оказать давление на капитал кредитора.

Дело в том, что ПСК включен в расчет надбавок к коэффициентам риска при потребкредитовании, что отражается на величине создаваемых банками резервов.

- Включение иных услуг в ПСК может привести к необходимости увеличить объемы резервирования со стороны банков по кредитам клиентов, чей уровень ПДН (предельная долговая нагрузка) превышает или находится вблизи уровня 50%, и в конечном итоге окажет дополнительное давление на капитал банков, - соглашается Сергей Дейнека.

Заставит ли это банки отказаться от таких услуг? Тут мнения экспертов разошлись. Так, Сергей Дейнека полагает, что банки могут пойти на этот шаг, возможно, компенсировав потерю дополнительных доходов за счет повышения ставки по кредиту. А Иван Уклеин из «Эксперт РА» считает, что мера направлена скорее не на охлаждение аппетитов, а на повышение прозрачности финансовых услуг и на защиту прав заёмщиков.

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Двойной удар

Как сообщил «Известиям» Михаил Мамута, поправки о включении допуслуг в ПСК планируется внести в законопроект Минфина, который направлен на пресечение недобросовестных практик банков при потребкредитовании, в ходе рассмотрения его в Госдуме. На данный момент, как сообщила «Известиям» пресс-служба Минфина, документ уже внесен в правительство и готовится для внесения в парламент.

Этот законопроект в прошлом году был опубликован для общественного обсуждения. Он предполагает, что если при заключении договора банк отказывает в выдаче кредита из-за того, что гражданин отказался от дополнительной платной услуги (чаще всего, страхования жизни или от потери работы – «Известия»), то ему грозит штраф в двукратном размере от стоимости услуги.

- Взыскание сверхкомпенсационных убытков является некой мерой ответственности, которая применяется к кредитору за недобросовестное поведение. Предполагается, что данная мера будет стимулировать кредиторов корректировать модель поведения в отношении заемщика, - отметили в Минфине.

В конечном итоге, подчеркнули в пресс-службе финансового ведомства, это будет способствовать созданию эффективного механизма защиты прав заемщика при потребительском кредитовании.

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