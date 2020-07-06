Права по правам: вместо паспорта разрешат использовать водительское удостоверение

Россиянам хотят разрешить использование водительских прав вместо паспорта для получения ряда банковских услуг, рассказали «Известиям» в ЦБ и подтвердили в пяти кредитных организациях. Предполагается, что по удостоверению можно будет обменять валюту и сделать перевод без открытия счета. Для клиентов это будет удобным способом подтвердить личность. Однако подлинность документа на вождение проверить сложнее, чем паспорт, опасаются в банках. Применять этот способ для идентификации для всех услуг вряд ли стоит: прогресс идет к единому ID, связанному с биометрическим профилем, считают эксперты.

Право руля

Минэкономразвития совместно с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывает законопроект, который позволяет использовать данные удостоверения, подтверждающего право управления транспортным средством, для проведения упрощенной идентификации физлица, рассказали «Известиям» в ЦБ. Проект реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Регулятор поддерживает инициативу, подчеркнули там.

— Выбор именно водительского удостоверения обусловлен достаточно широким распространением этого вида документа у граждан РФ и возможностью его проверки с использованием информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти, — пояснили «Известиям» в Банке России.

права Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

В крупнейших российских кредитных организациях — Росбанке, Совкомбанке, банках «Абсолют» и «Ак Барс», а также в крымском РНКБ — знают об инициативе, подтвердили «Известиям» их представители.

Справка «Известий» По «антиотмывочному» законодательству, банк должен идентифицировать личность новых клиентов. Для этого гражданину обязательно прийти в отделение с паспортом. Россияне могут получить услуги дистанционно без подтверждающего документа, только если сдали слепки лица и голоса в единую биометрическую систему.

В водительских правах содержатся идентификационные данные (фото, ФИО, серия и номер документа, подпись), необходимые для установления сведений о клиентах, подчеркнул директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков. Он пояснил, что с помощью прав предлагается проводить упрощенную идентификацию, которая разрешена для ограниченного круга услуг. По словам Александра Полякова, к ним относятся:

перевод денежных средств без открытия банковского счета;

осуществление и получение почтового перевода денежных средств менее чем на 15 тыс. рублей;

операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей, либо эквивалентную этой сумму в другой валюте.

Перечень операций, доступных для прошедшего упрощенную идентификацию клиента, данной инициативой расширен не будет, знает зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. По его словам, применение водительских прав для упрощенной идентификации не несет дополнительных рисков.

В РНКБ отметили, что гражданам будет удобнее получать ряд услуг в определенных условиях, например во время замены паспорта или при его утрате. Инициатива интересна для розничных банков: часто люди, приходя в отделение, забывают принести с собой паспорт, а водительское удостоверение у автомобилистов всегда при себе, поскольку их отсутствие за рулем чревато штрафом, подчеркнули в банке «Хоум Кредит».

Ношу с собой

Такой способ идентификации — это клиентоориентированный подход, основанный на практике ведущих стран, считает директор по финансовому мониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов. Он отметил: для идентификации граждан по водительским правам кредитной организации придется дорабатывать системы и программное обеспечение, что, безусловно, сопряжено с финансовыми затратами.

— В целях снижения потенциальных рисков, возможно, потребуется создавать базу с водительскими удостоверениями, к которой финансовые организации будут обращаться для проверки подлинности, — предположил Александр Попов.

В практике банков водительское удостоверение уже используется при кредитовании для дополнительного подтверждения личности, отметили в Газпромбанке. В финансовой организации добавили, что в перспективе права можно использовать для упрощенной идентификации при оформлении предоплаченных карт в отделении. Газпромбанк совместно с партнером рассмотрит такую возможность, если законопроект будет принят, подчеркнул его представитель.

права Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Права на вождение транспорта ранее уже использовались как документ, удостоверяющий личность при упрощенной идентификации — только если при этом у операции не было признаков отмывания денег или финансирования терроризма, напомнила начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова. По ее словам, в положении регулятора от 15 октября 2015 года права на вождение транспорта уже не выступают документом, достаточным даже для упрощенной идентификации.

Ограничения были введены в 2014 году, поскольку действительность паспорта и некоторых других документов проще проверить, чем выявить подделку водительского удостоверения, пояснил старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Валерий Зинченко. Он добавил, что загранпаспорт также выступает документом, удостоверяющим личность гражданина РФ, и может использоваться наравне с российским во всех случаях.

Некоторые банковские операции требуют дополнительной защиты, в том числе оформление ипотеки, выдача кредита. Их следует по-прежнему предоставлять по паспорту, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. При этом необходимость обмена валют и переводов наличных денег по водительским правам давно назрела, уверен эксперт. Впрочем, будущее, по его словам, всё же за другим документом.

— Всё идет к тому, что достаточно будет иметь при себе универсальную идентификационную карточку. По ней будут оказываться любые государственные или банковские услуги. В итоге всю информацию о человеке оцифруют и будут получать ее, отсканировав радужную оболочку глаза. Это произойдет уже через 5–7 лет, — ожидает Денис Домащенко.

«Известия» направили запросы в Минэкономразвития и Росфинмониторинг.