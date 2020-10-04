Дательный падёж: банки сократили кредитование без подтверждения дохода

В пандемию российские банки резко сократили кредитование граждан, которые не могут официально подтвердить свои доходы , рассказала в эксклюзивном интервью «Известиям» директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова. По словам источников «Известий», у банков из первой десятки ссуды, выданные заемщикам с неподтвержденными доходами, составляют до 50%, а у небольших финансовых организаций — до 90% портфелей. Хотя ЦБ уже не первый год проводит политику, стимулирующую банки давать кредиты только «белым заемщикам», ссуды без справки о доходах не запрещены. Этой возможностью пользуются миллионы человек, трудящихся в «сером секторе» . Отказывая им в займах, банки выталкивают их к МФО и «черным кредиторам», предупреждают эксперты.

Один серый, другой белый

Кредитные организации во время пандемии стали считать более привлекательными заемщиками граждан с официально подтвержденным доходом, сказала Елизавета Данилова. Точных цифр, показывающих, как сильно сократилась выдача ссуд людям с «серой зарплатой», она не привела.

Директор департамента финстабильности ЦБ также рассказала, как банки проверяют граждан, которые не могут подтвердить свой доход. По ее словам, подходы у всех разные.

— Кто-то смотрит траты заемщика, оценивая таким образом уровень дохода. Есть сравнительный подход: какая профессия, стаж, пол, возраст, сколько работает на одном месте. Многие банки уже имеют ориентиры, сколько человек, проживающий в этом регионе и трудящийся на этой работе, может получать, — объяснила Елизавета Данилова.

Дательный падёж Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

По словам двух источников «Известий», занятых в банковской сфере, у крупнейших кредитных организаций доля ссуд гражданам без подтвержденных доходов достигает 50%, а у небольших — 80–90% портфеля.

Сейчас банки стараются перестраховаться и не наращивать активы с повышенными рисками в дополнение к уже имеющимся, отметил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. Если же они это делают, то для заемщиков с «серыми доходами» действуют повышенные ставки, добавил он.

В целом видится тренд на ужесточение требований к заемщикам, поэтому людям, которые до сих пор получают серую зарплату, будет всё сложнее добиться кредита , согласился аналитик БКС Егор Дахтлер. Беспроигрышный выход здесь лишь один — работать в компании, которая платит белую зарплату, отметил он.

По данным Счетной палаты, 90% российских акционерных обществ находится в «серой зоне» и их деятельность никак не анализируется властями. Такая информация содержится в августовском отчете ведомства. По различным экспертным оценкам, в «тени» работают около 20% россиян.

Как проверить

«Известия» спросили 30 крупнейших банков о том, как изменилась ситуация за месяцы пандемии. ПСБ продолжает работать с заемщиками, подтверждающими доход как справками 2-НДФЛ, так и документами по форме банка , рассказал директор департамента розничного кредитования Андрей Точёный. По его словам, таких клиентов немало, особенно в небольших городах, где заметная часть населения, особенно занятого в розничной торговле и строительстве, имеет «серые доходы».

В стабильной экономической ситуации эта категория заемщиков демонстрирует платежеспособный спрос и адекватную финансовую дисциплину, подчеркнул Андрей Точёный, но в кризис эти люди быстрее теряют доход, поскольку работодателям проще сократить им неофициальную часть зарплаты.

ВТБ, Газпромбанк и ФК «Открытие» при оценке заемщика учитывают разные источники информации . У ВТБ это не только документально подтвержденный доход, но также доступные сведения о размере дохода, например поступления на счета в банке и информация от госорганов на основе разрешения заемщика. ФК «Открытие» использует комплекс моделей, которые строятся на основе больших данных, кредитная политика корректируется в зависимости от статистического поведения различных подсегментов.

Дательный падёж Фото: ТАСС/Сергей Коньков

У Росбанка выдача кредита предполагает подтверждение занятости и дохода, при невозможности удостовериться в платежеспособности клиента заем выдан не будет , сообщили в пресс-службе.

Хотя ЦБ прямо не запрещает оформлять кредиты людям с неподтвержденными доходами, такое положение дел ему не нравится. Поэтому по подобным ссудам на сумму до 100 тыс. рублей регулятор требует держать резерв на 0,5 п.п. выше, чем по аналогичным кредитам, по которым доход был подтвержден , следует из его положения 590-П.

Кроме того, Банк России прилагает усилия, чтобы у финансовых организаций был доступ к данным из большего количества источников.

— Уже сейчас банки могут получать информацию из ПФР, а скоро появится доступ и к данным ФНС. Там будет не только информация по налогам, но и более оперативная по страховым взносам. Пропадет необходимость брать 2-НДФЛ у работодателя, чтобы оформить кредит, — сказала Елизавета Данилова.

Ужесточение требований в кризис — мера временная, иначе многим потенциальным заемщикам придется с «серыми доходами» идти к «серым кредиторам», отметили опрошенные «Известиями» аналитики.

Дательный падёж Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

По мере восстановления экономической активности банки усилили и потребительское кредитование, что привело к некоторому росту риск-аппетитов. Поэтому весьма вероятно, что политика финорганизаций в отношении более рискованных заемщиков, к которым относятся и граждане с «серыми зарплатами», также будет последовательно смягчаться , сказал управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.