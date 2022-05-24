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В США цены на бензин вновь обновили рекорд

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Фото: REUTERS/David Swanson
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Стоимость бензина на автозаправках в США достигла $4,598 за один галлон (3,785 л), вновь обновив исторический максимум. Это следует из данных некоммерческой Американской автомобильной ассоциации (AAA), отслеживающей расценки на более чем 60 тыс. АЗС в стране.

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По данным ассоциации, самые высокие цены на бензин наблюдаются в штатах Калифорния ($6,069 за галлон), Невада ($5,248), Вашингтон ($5,210).

Средняя стоимость дизельного топлива в стране составляет $5,549.

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Год назад в США цена бензина отмечалась на уровне $3,039 за галлон, дизель $3,178.

Последние несколько недель подряд стоимость на топливо в США стабильно растет, обновляя рекордные значения. Так, на прошлой неделе, 20 мая, один галлон бензина стоил $4,593. 17 мая сообщалось, что галлон бензина в Соединенных Штатах подорожал до $4,523, 16 мая — $4,483.

23 мая телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что в Белом доме рассматривают возможность высвобождения из резервов дизельного топлива в попытке решить проблему дефицита поставок. Обсуждение этого вопроса возникло на фоне беспокойства политиков по поводу высоких цен. Отмечается, что продолжающаяся стремительно увеличиваться стоимость дизеля способствует худшему за 40 лет инфляционному кризису в стране.

9 апреля президент США Джо Байден одобрил инициативу о запрете на импорт российских энергоносителей. 8 марта он заявил, что США вводят запрет на весь импорт газа и нефти из РФ. При этом он признавал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Соединенным Штатам.

10 марта президент РФ Владимир Путин обратил внимание, как на фоне антироссийских санкций и объявлении о прекращении импорта российской нефти на американский рынок, в США растут цены на нефть и нефтепродукты, а инфляция в стране беспрецедентно высокая.

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