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Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США для избежания дефолта
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Фото: JIM WATSON/Pool via REUTERS
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Американский лидер Джо Байден в субботу, 3 июня, подписал закон о повышении потолка госдолга США. Соответствующее заявление опубликовал Белый дом.

Предполагается, что документ приостановит лимит государственного долга до 1 января 2025 года.

Согласно закону, устанавливается новые ограничения дискреционных расходов, выделяется финансирование Фонду по борьбе с токсичным воздействием и отменяет определенные не связанные обязательствами балансы.

Также документ расширяет требования к работе для определенных федеральных программ, изменяет процессы экологической экспертизы и прекращает приостановку выплат по федеральным студенческим кредитам.

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Ранее в этот день Байден заявил о предотвращении экономического краха в США благодаря достигнутой договоренности о повышении потолка госдолга. Президент подчеркнул, что власти сокращают расходы и дефицит, защищая при этом, например, социальное обеспечение и инвестиции в инфраструктуру.

1 июня законопроект о повышении потолка госдолга Соединенных Штатов получил достаточно голосов для одобрения сенатом. Окончательный подсчет голосов составил 63 против 36. За день до этого документ одобрила палата представителей конгресса США.

До этого, 28 мая, портал Punchbowl News сообщал, что администрация Байдена и республиканцы в конгрессе достигли принципиальной договоренности по сокращению бюджетных расходов на консультациях по предотвращению дефолта по федеральной задолженности.

Вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен заявил, что США ждет рецессия, несмотря на повышение потолка госдолга. Расмуссен рассматривает повышение потолка госдолга как политический механизм, так как США по-прежнему должны выплатить его.

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