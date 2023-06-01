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В США предрекли рецессию независимо от повышения потолка госдолга

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Фото: ТАСС/EPA/SHAWN THEW
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Соединенные Штаты ждет рецессия, несмотря на повышение потолка госдолга. Такое мнение высказал «Известиям» вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен в четверг, 1 июня.

«Повышение потолка государственного долга обеспечивает чувство экономической стабильности в обществе и оказывает положительное влияние на экономику. Несмотря на это, я думаю, что нас по-прежнему ждет рецессия, однако принятое сегодня решение даст нам немного времени», — сказал он.

Расмуссен рассматривает повышение потолка госдолга как политический механизм, так как США по-прежнему должны выплатить его. По его словам, в случае невыполнения обязательств может случиться подрыв доверия к американской финансовой системе, усиление давления на доллар.

«Сейчас возможность повышения потолка государственного долга просто играет роль сдерживающего механизма для бюджетных расходов», — добавил он.

Игра на повышение: насколько серьезна угроза дефолта в США
И смогут ли республиканцы и демократы решить проблему госдолга до июня

Ранее, 31 мая, палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга после голосования. Проект предусматривает повышение потолка госдолга США до 1 января 2025 года.

28 мая портал Punchbowl News сообщал, что администрация президента США Джо Байдена и республиканцы в конгрессе достигли принципиальной договоренности по сокращению бюджетных расходов на консультациях по предотвращению дефолта по федеральной задолженности.

Д этого, 26 мая, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что США смогут избежать дефолта, который грозит стране на фоне достижения потолка госдолга. Рынок облигаций американского минфина представляет собой «якорь стабильности мировой финансовой системы», указала она.

Тогда же спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти назвал тяжелыми переговоры с американской администрацией по вопросу повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта в стране.

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