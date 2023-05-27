В МВФ сравнили со сказкой «Золушка» борьбу США с угрозой дефолта

США смогут избежать дефолта, который грозит стране на фоне достижения потолка госдолга, заявила 26 мая во время выступления на Катарском экономическом форуме глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

По ее словам, «история говорит» о том, что Вашингтон будет прикладывать усилия для борьбы с грозящим дефолтом.

«Золушка должна покинуть бал ровно в полночь, <...> поэтому, прежде чем наша карета превратится в тыкву, не могли бы мы, пожалуйста, решить эту проблему?» — приводятся слова Георгиевой на сайте МВФ.

Она указала, что рынок облигаций американского минфина представляет собой «якорь стабильности мировой финансовой системы».

Корабль — это, по словам Георгиевой, мировая экономика. И если «этот якорь» потянуть, то экономики стран могут оказаться «в неспокойных и неизведанных водах».

Накануне минфин США изменил ожидаемый срок дефолта страны с 1 на 5 июня.

В апреле глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир.