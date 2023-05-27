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Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта страны с 1 на 5 июня

Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня
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Фото: Global Look Press/Liu Jie
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Министерство финансов Соединенных Штатов Америки изменило ожидаемый срок дефолта правительства по обязательствам с 1 на 5 июня. Письмо главы минфина США Джанет Йеллен лидерам конгресса было опубликовано 26 мая на сайте ведомства.

«Основываясь на самых последних доступных данных, теперь мы оцениваем, что казначейство будет иметь недостаточно ресурсов для выполнения правительственных обязательств, если конгресс не повысит или не приостановит лимит госдолга до 5 июня», — указано в письме.

В первую пару дней июня будут произведены выплаты на сумму более $130 млрд, включая выплаты ветеранам и получателям соцобеспечения и медпомощи. Эти выплаты сильно ударят по ресурсам казначейства, отметила Йеллен.

«Вчера мы использовали дополнительную чрезвычайную меру, которую казначейство применяло в ряде прошлых эпизодов с ограничением долга: обмен казначейскими ценными бумагами на сумму около $2 млрд между Фондом пенсионного обеспечения и нетрудоспособности государственных служащих и Федеральным финансовым банком», — поделилась в письме глава американского минфина.

Такая мера не применялась с 2015 года, одна в сложившихся обстоятельствах чрезвычайно низкий уровень оставшихся ресурсов вынуждает использовать данный способ, чтобы «избежать невозможности выполнить все правительственные обязательства», добавила Йеллен.

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Ранее в этот день Международный валютный фонд призвал конгресс США немедленно поднять потолок госдолга и начать обсуждение бюджета на 2024 год.

Кроме того, группа республиканцев потребовала от спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти добиться больших уступок от главы государства Джо Байдена на встречах по обсуждению повышения потолка государственного долга.

Накануне стало известно, что госдолг США по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз, согласно данным национальных министерств финансов. Он достиг рекордной отметки в $31,42 трлн.

Разговоры о дефолте в США начались еще в апреле. Так, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир. Спустя несколько дней американский предприниматель Илон Маск заявил, что дефолт в США является вопросом времени.

Министерство финансов США 15 мая предупредило, что к 1 июня страна может оказаться без средств, в случае если потолок госдолга не будет увеличен. Этот вопрос стал предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами. 22 мая глава минфина США Джанет Йеллен подтвердила, что страна может столкнуться с дефолтом 1 июня, если конгрессу не удастся достичь соглашения.

23 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что возможный дефолт в США обнулит достигнутые администрацией американского президента Джо Байдена достижения в экономической сфере. По ее словам, дефолт «ликвидирует 8 млн рабочих мест, вызовет рецессию, опустошит пенсионные счета, увеличит расходы, нанесет ущерб нашей международной репутации».

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