Глава минфина подтвердила риск дефолта в США после 1 июня

Глава минфина США Джанет Йеллен 22 мая подтвердила, что страна может столкнуться с дефолтом 1 июня, если конгрессу не удастся достичь соглашения по повышению потолка госдолга.

«Согласно нашим оценкам, весьма вероятно, что министерство финансов не сможет более выполнять обязательства, взятые американским правительством, если конгресс не найдет решение <...> к началу июня, возможно, даже к 1 июня», — отметила она.

В письме спикеру палаты представителей Кевину Маккарти глава минфина указала, что затягивание решения по потолку госдолга может обернуться проблемами для бизнеса, а также негативно повлиять на кредитный рейтинг США. По ее словам, без решения по увеличению предела госдолга американские семьи столкнутся с трудностями, а лидерству США будет причинен ущерб, «под сомнения будет поставлена способность защищать интересы нацбезопасности».

Накануне министр финансов США выразила сомнения в способность страны дотянуть до 15 июня, когда будут произведены дополнительные налоговые платежи, прежде чем страна объявит дефолт по долгам. Йеллен снова указала на то, что некоторые счета страны останутся неоплаченными, если потолок госдолга не будет повышен.

Как 22 мая заявил доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Владимир Скалкин, в США увидели, что дефолт — финансовое оружие, и могут использовать его для оказания геополитического влияния. Многие компании, держатели облигаций, векселей Федеральной резервной системы могут пострадать, так как они находятся у них в активной части баланса.

До этого, 21 мая, американский президент Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти договорились возобновить переговоры о потолке госдолга, послав обнадеживающий сигнал о том, что есть шанс избежать экономической катастрофы через 11 дней. Переговоры между Белым домом и эмиссарами Республиканской партии зашли в тупик по основным расходам и политическим вопросам в пятницу, 19 мая. Разговор с Маккарти в воскресенье состоялся, когда Байден находился на борту Air Force One, возвращаясь с саммита G7 в Японии.

Общий государственный долг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн. Министерство финансов 15 мая предупредило, что к 1 июня страна может оказаться без средств, чтобы погасить платежи, в случае если потолок госдолга не будет увеличен. Этот вопрос стал предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами.