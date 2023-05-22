Байден и Маккарти договорились возобновить переговоры о потолке госдолга

Американский президент Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти договорились в воскресенье, 21 мая, возобновить переговоры о потолке госдолга, послав обнадеживающий сигнал о том, что есть шанс избежать экономической катастрофы через 11 дней, пишет The Washington Post.

Байден и Маккарти поговорили по телефону и договорились направить эмиссаров для дальнейших штабных переговоров в воскресенье вечером, перед тем, как снова встретиться в Вашингтоне в понедельник. Суть переговоров касается масштабов и продолжительности новых ограничений на федеральные расходы. Как только эта фундаментальная часть будет установлена, «всё остальное пойдет по накатанной», отметил заместитель спикера палаты представителей республиканец Гаррет Грейвс.

Переговоры между Белым домом и эмиссарами Республиканской партии зашли в тупик по основным расходам и политическим вопросам в пятницу, 19 мая. Разговор с Маккарти в воскресенье состоялся, когда Байден находился на борту Air Force One, возвращаясь с саммита G7 в Японии

«Моя беседа с президентом, я думаю, была продуктивной. Думаю, мы сможем решить некоторые из проблем, если он поймет, чем мы обеспокоены», — сказал Маккарти журналистам в Капитолии после телефонного разговора с Байденом.

Грейвс, который принимал участие в обсуждениях в воскресенье вечером в течение почти 2,5 часов, назвал среди основных политических проблем, которые стоят на пути к соглашению, требования к работе или разрешительная реформа.

«Я хочу быть предельно ясным: цифры — это основа. Спикер высказался предельно ясно: красная черта — это тратить меньше денег. И до тех пор, пока мы не дойдем до этого, всё остальное не имеет значения», — резюмировал заместитель Маккарти.

В тот же день, 21 мая, министр финансов Джанет Йеллен заявила, что начало июня — «предельный срок» для федерального правительства по повышению потолка госдолга. В противном случае, счета останутся неоплаченными, если конгрессу не удастся достичь соглашения до того, как у США закончатся деньги.

Ранее Йеллен заявляла о готовности страны объявить дефолт. Она сообщала, что США могут объявить дефолт уже 1 июня, если законодатели не увеличат сумму, которую Вашингтон может занять для погашения долгов.

20 мая Белый дом заявил, что предложения Маккарти, которые обнародовала его команда, «отбросили назад» предпринятые ранее усилия в переговорном процессе по проблеме госдолга страны. При этом команда президента готова встретиться в любое время ради предложения, которое может быть принято на двухпартийной основе, попасть на стол президента и сократить дефицит.

В апреле Международный валютный фонд спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП. В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 т