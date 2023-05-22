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Глава минфина Йеллен назвала предельный срок платежеспособности США

Глава минфина США Йеллен: страна не дотянет до 15 июня, если не решит проблему госдолга
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Фото: TASS/EPA/JIM LO SCALZO
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Начало июня — «предельный срок» для федерального правительства по повышению потолка госдолга, иначе счета останутся неоплаченными, если конгрессу не удастся достичь соглашения до того, как у США закончатся деньги, предупредила министр финансов Джанет Йеллен 21 мая в интервью NBC News.

«Я указала в своем последнем письме конгрессу: мы ожидаем, что не сможем оплатить все счета в начале июня и, возможно, уже 1 июня. И я продолжу информировать конгресс, но я, конечно, не изменила свою оценку. Поэтому я думаю, что это (15 июня. — Ред.) крайний срок», — сказала она.

При этом сможет ли страна дотянуть до 15 июня, когда будут произведены дополнительные налоговые платежи, прежде чем США объявит дефолт по долгам, Йеллен не верит и называет вероятность «довольно небольшой».

«Всегда есть неопределенность в отношении налоговых поступлений и расходов, поэтому трудно быть абсолютно уверенным в этом, но, по моей оценке, шансы дожить до 15 июня и при этом иметь возможность оплатить все наши счета довольно низки», — призналась глава американского минфина.

Йеллен снова указала на то, что некоторые счета страны останутся неоплаченными, если потолок госдолга не будет повышен.

«Мы серьезно относимся к потолку госдолга как к ограничению нашей способности оплачивать счета, срок погашения которых наступает. И я предполагаю, если потолок долга не будет повышен, то придется делать трудный выбор в отношении того, какие счета останутся неоплаченными», — резюмировала министр.

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21 мая на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме американский президент Джо Байден заявил, что не может гарантировать возможности избежать дефолта в стране. По его мнению, спровоцировать кризис якобы может республиканская оппозиция.

О готовности объявить дефолт ранее в этом месяце заявляла Йеллен. Она сообщала, что США могут объявить дефолт уже 1 июня, если законодатели не увеличат сумму, которую Вашингтон может занять для погашения долгов.

Йеллен отмечала, что если этого не произойдет, дефолт по государственному долгу вызовет рецессию в экономике, а фондовый рынок может рухнуть. Кроме того, возрастет уровень безработицы.

При этом 16 мая по итогам раунда переговоров главы государства с лидерами конгресса в Овальном кабинете в Белом доме сообщили, что американский президент оптимистично смотрит на перспективы разрешения проблемы вокруг госдолга, признавая, что «предстоит еще немало работы».

В апреле Международный валютный фонд спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП. В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.

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