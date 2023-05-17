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Белый дом назвал оптимистичным взгляд Байдена на госдолг США

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/PPI
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Американский президент Джо Байден смотрит на перспективы разрешения проблемы вокруг госдолга страны оптимистично, признавая, что «предстоит еще немало работы», сообщил Белый дом 16 мая по итогам раунда переговоров главы государства с лидерами конгресса в Овальном кабинете.

«Президент подчеркнул, что, хотя предстоит еще немало работы по ряду сложных вопросов, он с оптимизмом смотрит на возможность достижения ответственного двухпартийного соглашения по бюджету, если обе стороны будут вести переговоры добросовестно и признают, что ни одна из сторон не получит полного удовлетворения своих требований», — говорится в заявлении.

В Белом доме добавили, что Байден распорядился продолжать ежедневные совещания по нерешенным вопросам и выразил намерение связаться с лидерами конгресса на этой неделе по телефону, а также встретиться с ними по возвращении из-за границы. Американский лидер планирует не только добиться согласования бюджета, но и договориться о невозможности объявления дефолта по госдолгу.

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15 мая глава министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила возможную дату наступления дефолта 1 июня и призвала конгресс как можно скорее повысить потолок госдолга.

14 мая представители американского бизнеса выразили беспокойство по поводу возможного дефолта в стране и последующих катастрофических последствий. Выход ситуации из-под контроля приведет к повышению стоимости кредитов на жилье, на покупку автомобилей, на открытие малого бизнеса даже для правительства США.

В тот же день Байден допустил возможность договориться с конгрессом США о повышении потолка госдолга.

В апреле Международный валютный фонд спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП. В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.

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