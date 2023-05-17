Белый дом назвал оптимистичным взгляд Байдена на госдолг США
Американский президент Джо Байден смотрит на перспективы разрешения проблемы вокруг госдолга страны оптимистично, признавая, что «предстоит еще немало работы», сообщил Белый дом 16 мая по итогам раунда переговоров главы государства с лидерами конгресса в Овальном кабинете.
«Президент подчеркнул, что, хотя предстоит еще немало работы по ряду сложных вопросов, он с оптимизмом смотрит на возможность достижения ответственного двухпартийного соглашения по бюджету, если обе стороны будут вести переговоры добросовестно и признают, что ни одна из сторон не получит полного удовлетворения своих требований», — говорится в заявлении.
В Белом доме добавили, что Байден распорядился продолжать ежедневные совещания по нерешенным вопросам и выразил намерение связаться с лидерами конгресса на этой неделе по телефону, а также встретиться с ними по возвращении из-за границы. Американский лидер планирует не только добиться согласования бюджета, но и договориться о невозможности объявления дефолта по госдолгу.
15 мая глава министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила возможную дату наступления дефолта 1 июня и призвала конгресс как можно скорее повысить потолок госдолга.
14 мая представители американского бизнеса выразили беспокойство по поводу возможного дефолта в стране и последующих катастрофических последствий. Выход ситуации из-под контроля приведет к повышению стоимости кредитов на жилье, на покупку автомобилей, на открытие малого бизнеса даже для правительства США.
В тот же день Байден допустил возможность договориться с конгрессом США о повышении потолка госдолга.
В апреле Международный валютный фонд спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП. В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.