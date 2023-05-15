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Байден допустил возможность договоренности о предотвращении дефолта

Байден допустил возможность договориться с конгрессом США о повышении потолка госдолга
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Американский лидер Джо Байден 14 мая заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы нахождения компромисса с конгрессом по вопросу о повышении потолка госдолга и планирует во вторник, 16 мая, обсудить эту тему с его лидерами.

«Оценивать переговоры в разгар переговоров всегда неправильно. Я сохраняю оптимизм, потому что я прирожденный оптимист. Но я действительно считаю, что с их стороны, равно как и с нашей, присутствует желание достичь соглашения. Я думаю, что это нам по плечу», — сказал Байден.

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В этот же день представители американского бизнеса выразили беспокойство по поводу возможного дефолта в стране и последующих катастрофических последствий. Выход ситуации из-под контроля приведет к повышению стоимости кредитов на жилье, на покупку автомобилей, на открытие малого бизнеса даже для правительства США.

Ранее, 12 мая, глава министерства Джанет Йеллен сообщила, что американский минфин намерен известить конгресс США о сроках возможного дефолта в течение двух недель.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что переговоры между администрацией президента США и конгрессом по предотвращению дефолта по государственному долгу идут продуктивно. Она добавила, что следующая встреча Джо Байдена с представителями конгресса по вопросам госдолга пройдет в начале следующей недели.

10 мая экс-президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы избирателей в программе Town Hall на телеканале CNN, заявил, что представители Республиканской партии должны допустить дефолт по госдолгу США, если не добьются от Белого дома согласия на масштабное сокращение расходов. Трамп считает, что дефолта не случится, поскольку демократы сократят расходы федерального бюджета в обмен на повышение потолка государственного долга.

Тогда же Байден отметил, что возможный дефолт в Соединенных Штатах Америки обернется проблемами для всего мира. При этом, по его словам, риск дефолта является «искусственным кризисом», раскачиваемым республиканцами.

Кроме того, 10 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США уже не первый раз сталкиваются с угрозой дефолта и она уже приобрела форму своеобразного ритуала. Она отметила, что денежно-кредитная политика Соединенных Штатов в виде бесконтрольной долларовой эмиссии отличается безответственностью, так как уже расшатала американскую финансовую банковскую систему.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.

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