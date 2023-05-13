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Минфин США сообщит конгрессу сроки дефолта в течение двух недель

Глава минфина США Йеллен: минфин сообщит конгрессу сроки дефолта в течение двух недель
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Фото: Global Look Press/Liu Jie
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Американский минфин намерен известить конгресс США о сроках возможного дефолта в течение двух недель. Об этом 12 мая заявила глава министерства Джанет Йеллен в интервью агентству Bloomberg.

«Не хочу говорить о точных датах новых заявлений. Определенно, это случится в течение следующих двух недель», — сказала она.

Йеллен добавила, что администрация президента США может исчерпать чрезвычайные меры из-за достижения потолка госдолга уже 1 июня. В таком случае, подчеркнула она, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, что обернется катастрофой для мировой экономики.

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Ранее в этот день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что переговоры между администрацией президента США и конгрессом по предотвращению дефолта по государственному долгу идут продуктивно. Она добавила, что следующая встреча Джо Байдена с представителями конгресса по вопросам госдолга пройдет в начале следующей недели.

Накануне экс-президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы избирателей в программе Town Hall на телеканале CNN, заявил, что представители Республиканской партии должны допустить дефолт по госдолгу США, если не добьются от Белого дома согласия на масштабное сокращение расходов. Трамп считает, что дефолта не случится, поскольку демократы сократят расходы федерального бюджета в обмен на повышение потолка государственного долга.

10 мая американский лидер отметил, что возможный дефолт в Соединенных Штатах Америки обернется проблемами для всего мира. При этом, по его словам, риск дефолта является «искусственным кризисом», раскачиваемым республиканцами.

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявил, что США уже не первый раз сталкиваются с угрозой дефолта и она уже приобрела форму своеобразного ритуала. Она отметила, что денежно-кредитная политика Соединенных Штатов в виде бесконтрольной долларовой эмиссии отличается безответственностью, так как уже расшатала американскую финансовую банковскую систему.

Ранее в том же месяце Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.

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