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Трамп призвал республиканцев допустить дефолт

Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если не произойдет сокращение расходов
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Фото: REUTERS/Russell Cheyne
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Представители республиканской партии должны допустить дефолт по госдолгу США, если не добьются от Белого дома согласия на масштабное сокращение расходов. Об этом в среду, 10 мая, заявил экс-президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы избирателей в программе Town Hall на телеканале CNN.

«Я обращаюсь к республиканцам. Конгрессмены, сенаторы, если они не пойдут на значительные сокращения [бюджета], вы должны допустить дефолт», — сообщил он.

При этом Трамп выразил мнение, что дефолта не случится, поскольку демократы сократят расходы федерального бюджета в обмен на повышение потолка государственного долга.

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Ранее в этот день глава государства Джо Байден предрек проблемы всему миру в случае дефолта в США. Он также отметил, что риск дефолта является «искусственным кризисом», раскачиваемым республиканцами.

В тот же день кандидат экономических наук Владимир Григорьев отметил, что вероятность дефолта в Соединенных Штатах Америки очень невысока, но можно предположить, что республиканцы пойдут на это для ослабления демократов. Он допустил ситуацию, при которой республиканцы откажутся от обычной модели поведения и не станут поднимать планку госдолга, чтобы ослабить президента страны и свалить демократов.

До этого, 9 мая, американский лидер заявил, что не исключает вероятность краткосрочного повышения потолка американского госдолга. Он также сказал, что возможный дефолт станет разрушительным для американской экономики.

7 мая министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что американскую экономику могут ждать серьезные последствия, если американский конгресс не повысит потолок госдолга. Йеллен отметила, что если конгресс не выполнит своих обязательств, то «хороших вариантов просто нет».

В конце апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга. Документ предусматривает повышение потолка госдолга страны на $1,5 трлн и ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно.

Ранее в том же месяце Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.

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