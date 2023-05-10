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Захарова назвала угрозу дефолта в США ритуалом

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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США уже не первый раз сталкиваются с угрозой дефолта, и она уже приобрела форму своеобразного ритуала. В результате всё закончится очередным поднятием потолка госдолга. Такое мнение официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала в ходе брифинга в среду, 10 мая.

«Подобные ситуации неоднократно случались ранее. Они заканчивались одним и тем же: в очередной раз повышался потолок госдолга… Просто в очередной раз произведут какие-то ритуальные действия», — приводит слова дипломата телеканал «360».

Она отметила, что денежно-кредитная политика Соединенных Штатов в виде бесконтрольной долларовой эмиссии отличается безответственностью, так как уже расшатала американскую финансовую банковскую систему. Кроме этого, действия Вашингтона обернулись инфляцией как в США, так и на глобальных рынках. Доверие к доллару как резервной валюте сильно подорвалось, подчеркнула Захарова.

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Накануне президент США Джо Байден заявил, что не исключает вероятность краткосрочного повышения потолка американского госдолга. Он также сказал, что возможный дефолт станет разрушительным для экономики США, пишет Life.Ru.

В конце апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга. Документ предусматривает повышение потолка на $1,5 трлн и ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно, пишет ИA REGNUM.

2 мая в Белом доме заявили, что Байден не будет договариваться с конгрессом о недопущении дефолта. В пресс-службе подчеркнули, что предотвращение дефолта — конституционная обязанность конгресса, и при экс-президенте Дональде Трампе лимит задолженности повышался трижды.

До этого, 22 апреля, газета Politico сообщила, что некоторые представители администрации американского лидера встревожены из-за угрозы дефолта экономики США ввиду отсутствия переговоров по повышению потолка государственного долга между президентом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти.

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