Захарова назвала угрозу дефолта в США ритуалом

США уже не первый раз сталкиваются с угрозой дефолта, и она уже приобрела форму своеобразного ритуала. В результате всё закончится очередным поднятием потолка госдолга. Такое мнение официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала в ходе брифинга в среду, 10 мая.

«Подобные ситуации неоднократно случались ранее. Они заканчивались одним и тем же: в очередной раз повышался потолок госдолга… Просто в очередной раз произведут какие-то ритуальные действия», — приводит слова дипломата телеканал «360».

Она отметила, что денежно-кредитная политика Соединенных Штатов в виде бесконтрольной долларовой эмиссии отличается безответственностью, так как уже расшатала американскую финансовую банковскую систему. Кроме этого, действия Вашингтона обернулись инфляцией как в США, так и на глобальных рынках. Доверие к доллару как резервной валюте сильно подорвалось, подчеркнула Захарова.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что не исключает вероятность краткосрочного повышения потолка американского госдолга. Он также сказал, что возможный дефолт станет разрушительным для экономики США, пишет Life.Ru.

В конце апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка госдолга. Документ предусматривает повышение потолка на $1,5 трлн и ограничение дальнейшего роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно, пишет ИA REGNUM.

2 мая в Белом доме заявили, что Байден не будет договариваться с конгрессом о недопущении дефолта. В пресс-службе подчеркнули, что предотвращение дефолта — конституционная обязанность конгресса, и при экс-президенте Дональде Трампе лимит задолженности повышался трижды.

До этого, 22 апреля, газета Politico сообщила, что некоторые представители администрации американского лидера встревожены из-за угрозы дефолта экономики США ввиду отсутствия переговоров по повышению потолка государственного долга между президентом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти.