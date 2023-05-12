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Белый дом назвал продуктивными переговоры по предотвращению дефолта

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Переговоры между администрацией президента США и конгрессом по предотвращению дефолта по государственному долгу идут продуктивно. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

«Сотрудники аппаратов [Белого дома и конгресса — Ред.] продолжат проводить встречи. Они пройдут сегодня и в выходные дни. Так что это продолжится. Встречи оказались в последние несколько дней продуктивными», — сообщила она.

Официальный представитель президента также напомнила, что следующая встреча Джо Байдена с представителями конгресса по вопросам госдолга пройдет в начале следующей недели. Жан-Пьер отметила, что Белый дом назовет дату, как только она станет известна.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что встречу президента США Джо Байдена с лидерами конгресса по вопросу недопущения дефолта в стране перенесли на следующую неделю. В материале издания было указано, что в американской администрации не стали называть причин переноса.

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В тот же день экс-президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы избирателей в программе Town Hall на телеканале CNN, заявил, что представители Республиканской партии должны допустить дефолт по госдолгу США, если не добьются от Белого дома согласия на масштабное сокращение расходов. Трамп считает, что дефолта не случится, поскольку демократы сократят расходы федерального бюджета в обмен на повышение потолка государственного долга.

Глава государства Джо Байден 11 мая также предрек проблемы всему миру в случае дефолта в США. Он также отметил, что риск дефолта является «искусственным кризисом», раскачиваемым республиканцами.

При этом кандидат экономических наук Владимир Григорьев подчеркнул, что вероятность дефолта в Соединенных Штатах Америки очень невысока, однако он считает, что республиканцы могут пойти на это для ослабления демократов. Он допустил ситуацию, при которой республиканцы откажутся от обычной модели поведения и не станут поднимать планку госдолга, чтобы ослабить президента страны и ослабить позиции демократов.

Ранее в том же месяце Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.

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