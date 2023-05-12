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WP узнала о переносе встречи Байдена с лидерами конгресса по теме госдолга

WP: встречу Байдена с лидерами конгресса США по госдолгу отложили до следующей недели
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Встречу президента США Джо Байдена с лидерами конгресса по вопросу недопущения дефолта в стране перенесли на следующую неделю. Об этом в четверг, 11 мая, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Во встрече должны были участвовать спикер палаты представителей Кевин Маккарти и парламентарии из сената и конгресса от республиканской и демократической партий. Они собирались обсудить вопросы с президентом, связанные с повышением потолка государственного долга в стране.

По словам источника газеты, перенос оказал позитивное влияние на ход событий, так как специалисты из аппаратов лидеров конгресса и Белого дома активно консультируются по недопущению дефолта в США.

В статье указано, что в американской администрации не стали называть причин переноса.

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Ранее в этот день экс-президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы избирателей в программе Town Hall на телеканале CNN, заявил, что представители Республиканской партии должны допустить дефолт по госдолгу США, если не добьются от Белого дома согласия на масштабное сокращение расходов. Трамп считает, что дефолта не случится, поскольку демократы сократят расходы федерального бюджета в обмен на повышение потолка государственного долга.

Глава государства Джо Байден 11 мая также предрек проблемы всему миру в случае дефолта в США. Он также отметил, что риск дефолта является «искусственным кризисом», раскачиваемым республиканцами.

При этом кандидат экономических наук Владимир Григорьев подчеркнул, что вероятность дефолта в Соединенных Штатах Америки очень невысока, однако он считает, что республиканцы могут пойти на это для ослабления демократов. Он допустил ситуацию, при которой республиканцы откажутся от обычной модели поведения и не станут поднимать планку госдолга, чтобы ослабить президента страны и ослабить позиции демократов.

Ранее в том же месяце Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.

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