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Минфин США подтвердил оценочную дату дефолта 1 июня

Глава минфина США Йеллен подтвердила оценочную дату дефолта 1 июня
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Фото: Global Look Press/picture alliance/Jürgen Schwenkenbecher
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Глава министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила возможную дату наступления дефолта 1 июня и призвала конгресс как можно скорее повысить потолок госдолга. Об этом сказано в ее письме, опубликованном 15 мая на сайте ведомства.

«Министерство финансов, вероятно, больше не сможет выполнять все обязательства правительства, если конгресс не примет меры по повышению или приостановке лимита долга к началу июня», — говорится в письме.

Йеллен отметила, что оценки основаны на доступных в настоящее время данных. Фактическая дата может отличаться от предполагаемой на несколько дней или недель.

Она призвала Конгресс не ожидать «до последней минуты» с повышением лимита, так как это может нанести ущерб гражданам США и повлиять на кредитный рейтинг страны.

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Ранее, 14 мая, представители американского бизнеса выразили беспокойство по поводу возможного дефолта в стране и последующих катастрофических последствий. Выход ситуации из-под контроля приведет к повышению стоимости кредитов на жилье, на покупку автомобилей, на открытие малого бизнеса даже для правительства США.

В этот же день американский лидер Джо Байден допустил возможность договориться с конгрессом США о повышении потолка госдолга. Обсуждение этой темы запланировали на 16 мая.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП. В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.

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