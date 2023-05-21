Байден заявил, что не гарантирует избежания дефолта в США
Президент США Джо Байден признал, что не может гарантировать избежания дефолта в стране. На пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме 21 мая он заявил, что спровоцировать кризис якобы может республиканская оппозиция.
«Я не могу гарантировать, что они не спровоцируют дефолт, сотворив что-нибудь возмутительное», — сказал Байден.
Глава Белого дома добавил, что в текущей ситуации изучает возможность применения президентских полномочий в рамках 14-й поправки к американской Конституции на предмет возможности решить вопрос госдолга без согласования с конгрессом.
Американский лидер прежде неоднократно обвинял Республиканскую партию в палате представителей конгресса в попытке взять экономику страны «в заложники». Он указывал, что республиканцы якобы грозятся не оплатить государственный долг, если тот не примет их экономических планов.
Ранее в этом месяце министр финансов Джанет Йеллен сообщила, что США могут объявить дефолт уже 1 июня, если законодатели не увеличат сумму, которую Вашингтон может занять для погашения долгов. Йеллен отмечала, что если этого не произойдет, дефолт по государственному долгу вызовет рецессию в экономике, а фондовый рынок может рухнуть. Кроме того, возрастет уровень безработицы.
В апреле Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП. В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.