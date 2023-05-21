Реклама
Прямой эфир
Мир
Франция призвала G7 заставить Китай надавить на Россию
Происшествия
Легковушка сбила молодую девушку на пешеходном переходе в Подмосковье
Армия
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Армия
Штурмовая группа замкомвзвода Шипулина отвоевала опорпункт у националистов
Мир
Телеканал Al Arabiya сообщил о подписании перемирия сторонами конфликта в Судане
Происшествия
В Саратове два человека пострадали при наезде авто на остановку
Спорт
«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в девятый раз
Мир
Белый дом подтвердил проведение переговоров между Байденом и Зеленским на G7
Общество
Пушилин инициировал учреждение наград ДНР за освобождение Артемовска
Происшествия
Два человека погибли и двое пострадали при взрыве в Первомайске ЛНР
Мир
Лавров назвал западное направление во внешней политике РФ полностью исчерпанным
Происшествия
Рогов сообщил о двух взрывах в Токмаке Запорожской области
Мир
В Черновицкой области раскольники из ПЦУ избили священника канонической УПЦ

Белый дом назвал «шагом назад» предложение спикера Маккарти по госдолгу

0
Фото: Global Look Press/CNP/Al Drago
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предложения спикера палаты представителей США Кевина Маккарти, которые обнародовала его команда, «отбросили назад» предпринятые ранее усилия в переговорном процессе по проблеме госдолга страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 20 мая.

«Президент и спикер согласились с тем, что любое бюджетное соглашение должно быть двухпартийным. Прошлой ночью в Вашингтоне команда спикера внесла на рассмотрение предложение, которое стало большим шагом назад и содержало набор крайне однопартийных требований, которые никогда не смогли бы пройти обе палаты конгресса», — сказано в заявлении Жан-Пьер.

Она отметила, что президент США Джо Байден неоднократно выдвигал предложения по сокращению дефицита бюджета — от ограничения расходов до сокращения прибыли крупных фармацевтических компаний и закрытия налоговых лазеек для нефтегазовой сферы. Команда президента, по ее словам, готова встретиться в любое время ради предложения, которое может быть принято на двухпартийной основе, попасть на стол президента и сократить дефицит.

«Только республиканское руководство, обязанное своему крылу MAGA (Make America Great Again/Вернем Америке былое величие. — Ред.), а не президент или руководство демократов, впервые в нашей истории угрожают устроить нашей стране дефолт», — подытожила Жан-Пьер.

Не штатная ситуация: будет ли дефолт в США действительно опасным
Шансы на отказ Америки оплачивать свои обязательства выше, чем в сходном положении 10 лет назад

16 мая спикер палаты представителей Кевин Маккарти после встречи с президентом страны Байденом заявил, что Белый дом и конгресс всё еще далеки от соглашения о повышении госдолга. Одним из главных итогов встречи спикер палаты представителей назвал то, что он и Байден согласились выбрать переговорщиков, которые будут работать над поиском компромисса в деле.

15 мая глава министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила возможную дату наступления дефолта 1 июня и призвала конгресс как можно скорее повысить потолок госдолга.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП. В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023