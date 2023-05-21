Белый дом назвал «шагом назад» предложение спикера Маккарти по госдолгу

Предложения спикера палаты представителей США Кевина Маккарти, которые обнародовала его команда, «отбросили назад» предпринятые ранее усилия в переговорном процессе по проблеме госдолга страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 20 мая.

«Президент и спикер согласились с тем, что любое бюджетное соглашение должно быть двухпартийным. Прошлой ночью в Вашингтоне команда спикера внесла на рассмотрение предложение, которое стало большим шагом назад и содержало набор крайне однопартийных требований, которые никогда не смогли бы пройти обе палаты конгресса», — сказано в заявлении Жан-Пьер.

Она отметила, что президент США Джо Байден неоднократно выдвигал предложения по сокращению дефицита бюджета — от ограничения расходов до сокращения прибыли крупных фармацевтических компаний и закрытия налоговых лазеек для нефтегазовой сферы. Команда президента, по ее словам, готова встретиться в любое время ради предложения, которое может быть принято на двухпартийной основе, попасть на стол президента и сократить дефицит.

«Только республиканское руководство, обязанное своему крылу MAGA (Make America Great Again/Вернем Америке былое величие. — Ред.), а не президент или руководство демократов, впервые в нашей истории угрожают устроить нашей стране дефолт», — подытожила Жан-Пьер.

16 мая спикер палаты представителей Кевин Маккарти после встречи с президентом страны Байденом заявил, что Белый дом и конгресс всё еще далеки от соглашения о повышении госдолга. Одним из главных итогов встречи спикер палаты представителей назвал то, что он и Байден согласились выбрать переговорщиков, которые будут работать над поиском компромисса в деле.

15 мая глава министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила возможную дату наступления дефолта 1 июня и призвала конгресс как можно скорее повысить потолок госдолга.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП. В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.