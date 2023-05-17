Спикер Маккарти прокомментировал ход переговоров о повышении потолка госдолга США

Белый дом и конгресс США всё еще далеки от соглашения о повышении госдолга. Об этом заявил во вторник, 16 мая, спикер палаты представителей Кевин Маккарти после встречи с президентом страны Джо Байденом.

«Мы всё еще очень далеки друг от друга», — говорится в заявлении Маккарти, опубликованном каналом NBC News.

Спикер добавил, что видит возможность заключить сделку к концу недели. Этот срок он сам ранее называл крайним для своевременного урегулирования проблемы во избежание дефолта.

Маккарти признал, что необходимо совершить «много работы за короткий промежуток времени». Он выразил сожаление, что обсуждение не начали раньше — еще 100 дней назад.

Одним из главных итогов встречи спикер палаты представителей назвал то, что он и Байден согласились выбрать переговорщиков, которые будут работать над поиском компромисса в деле. По его словам, обсуждения продолжатся.

Ранее американист Юрий Рогулев заявил «Известиям», что возможный дефолт в США станет ударом для мировой экономики. Также может пошатнуться господство доллара — резервной валюты многих стран.

15 мая глава министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила возможную дату наступления дефолта 1 июня и призвала конгресс как можно скорее повысить потолок госдолга.

14 мая представители американского бизнеса выразили беспокойство по поводу возможного дефолта в стране и последующих катастрофических последствий. Выход ситуации из-под контроля приведет к повышению стоимости кредитов на жилье, на покупку автомобилей, на открытие малого бизнеса даже для правительства США.

В апреле Международный валютный фонд спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП. В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.