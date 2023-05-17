Реклама
Прямой эфир
Армия
Начштаба рассказал о работе четырех братьев в расчете гаубицы «Гиацинт-Б»
Мир
В Красном Кресте выступили за более широкий доступ к пленным и гражданским лицам
Мир
В Портленде произошел мощный пожар в жилкомплексе
Общество
«Известия» показали кадры с места пожара в квартире в Санкт-Петербурге
Мир
Спикер Маккарти прокомментировал ход переговоров о повышении потолка госдолга США
Мир
Посол Индонезии заявил об отсутствии планов вводить квоты для туристов
Общество
Госдума приняла в первом чтении поправки в закон об обращении с животными
Спорт
Теннисист Рублев не прошел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс»
Мир
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Мир
NBC узнал об отмене поездки Байдена в Австралию из-за госдолга США
Общество
Эксперт предупредил о нехватке денег в регионах для решения проблем с бездомными животными
Туризм
На сайте Georgian Airways открылась продажа билетов на прямые рейсы в Москву
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве 17 мая теплую погоду без осадков

Спикер Маккарти прокомментировал ход переговоров о повышении потолка госдолга США

Спикер Маккарти: Белый дом и конгресс далеки от соглашения по потолку госдолга США
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белый дом и конгресс США всё еще далеки от соглашения о повышении госдолга. Об этом заявил во вторник, 16 мая, спикер палаты представителей Кевин Маккарти после встречи с президентом страны Джо Байденом.

«Мы всё еще очень далеки друг от друга», — говорится в заявлении Маккарти, опубликованном каналом NBC News.

Спикер добавил, что видит возможность заключить сделку к концу недели. Этот срок он сам ранее называл крайним для своевременного урегулирования проблемы во избежание дефолта.

Маккарти признал, что необходимо совершить «много работы за короткий промежуток времени». Он выразил сожаление, что обсуждение не начали раньше — еще 100 дней назад.

Одним из главных итогов встречи спикер палаты представителей назвал то, что он и Байден согласились выбрать переговорщиков, которые будут работать над поиском компромисса в деле. По его словам, обсуждения продолжатся.

Не штатная ситуация: будет ли дефолт в США действительно опасным
Шансы на отказ Америки оплачивать свои обязательства выше, чем в сходном положении 10 лет назад

Ранее американист Юрий Рогулев заявил «Известиям», что возможный дефолт в США станет ударом для мировой экономики. Также может пошатнуться господство доллара — резервной валюты многих стран.

15 мая глава министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила возможную дату наступления дефолта 1 июня и призвала конгресс как можно скорее повысить потолок госдолга.

14 мая представители американского бизнеса выразили беспокойство по поводу возможного дефолта в стране и последующих катастрофических последствий. Выход ситуации из-под контроля приведет к повышению стоимости кредитов на жилье, на покупку автомобилей, на открытие малого бизнеса даже для правительства США.

В апреле Международный валютный фонд спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП. В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023