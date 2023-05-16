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Американист назвал ударом для всего мира возможный дефолт в США

Американист Рогулев: возможный дефолт в США станет ударом для мировой экономики
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Возможный дефолт в США станет ударом для мировой экономики. Об этом 16 мая «Известиям» заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта американист Юрий Рогулев.

«Дефолт — это отказ государства платить по своим долговым обязательствам. США являются крупнейшей страной-должником в мире, они должны всем. Они свои расходы и свой госдолг, образующийся в связи с этим, перекладывают на плечи других стран, других людей, других фирм. Облигации государственного займа они продают на внутреннем и внешнем рынках. Поэтому если они откажутся по ним платить, то другие страны не смогут их продать, и никто их не будет покупать, либо будет покупать по бросовой цене», — объяснил он.

По мнению Рогулева, это станет ударом для мировой экономики, а также по господству доллара.

«Так навязывать эти долговые обязательства США могли только из-за господства доллара, то есть доллар — резервная валюта, поэтому как бы никто ничего не терял, они номинированы в долларах, поэтому это всё равно что доллары держать. И в этом смысле они имели большую популярность, у некоторых стран запасы бумаг просто огромные, например, в Японии это больше триллиона долларов. В Китае близко к этой сумме. Представьте, что эти бумажки вдруг становятся никому не нужными», — сказал эксперт.

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Накануне глава министерства финансов США Джанет Йеллен подтвердила возможную дату наступления дефолта 1 июня и призвала конгресс как можно скорее повысить потолок госдолга.

14 мая представители американского бизнеса выразили беспокойство по поводу возможного дефолта в стране и последующих катастрофических последствий. Выход ситуации из-под контроля приведет к повышению стоимости кредитов на жилье, на покупку автомобилей, на открытие малого бизнеса даже для правительства США.

В тот же день американский лидер Джо Байден допустил возможность договориться с конгрессом США о повышении потолка госдолга. Обсуждение этой темы запланировали на 16 мая.

В апреле Международный валютный фонд спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП. В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.

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