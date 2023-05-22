Экономист назвал дефолт финансовым оружием США

В США увидели, что дефолт — финансовое оружие, и могут использовать его для оказания геополитического влияния, считает доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Владимир Скалкин. Об этом он рассказал в ходе круглого стола в пресс-центре МИЦ «Известия» 22 мая.

Эксперт также уточнил, что многие компании, держатели облигаций, векселей Федеральной резервной системы могут пострадать, так как они находятся у них в активной части баланса.

«США поняли, что могут оперировать таким инструментом как дефолт с точки зрения оказания геополитического влияния. <…> Могу сказать, как сама по себе процедура дефолта может гипотетически происходить, если это используется как оружие. 1 июня наступает срок, когда дефолт должен произойти, но дефолт не означает, что весь долг должен быть выплачен в этот день. В этот день его не выплачивают. Технически это будет происходить в течение месяца», — сказал он.

Экономист уточнил, что должно быть 11 эпизодов платежей по этому долгу на общую сумму $1 трлн по основному телу долга и $13,6 млрд по процентам.

«Они будут выплачиваться различным держателям срок погашения, срок получения процентов которых подходят. И тут какие могут быть варианты — дефолт может быть не массовый, а селективный: кому-то могут выплатить, кому-то нет», — уточнил он.

Эксперт обратил внимание на то, что внешний долг США составляет $7 трлн, основные средства государство должно внутренним держателям.

«Страны некоторые могут оказаться жертвами дефолта, то есть, не американская система, а страны, на которые США захотят оказать геополитическое воздействие. То есть, это очередной инструмент давления, который только должен нас научить тому, что нужно иметь финансовую систему очень развитую, рыночную, не зависимую ни от кого», — заключил Скалкин.

Общий государственный долг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн. Министерство финансов 15 мая предупредило, что к 1 июня страна может оказаться без средств, чтобы погасить платежи, в случае если потолок госдолга не будет увеличен. Этот вопрос стал предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами.

16 мая республиканский спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти после встречи с президентом страны Джо Байденом заявил, что Белый дом и конгресс далеки от соглашения о повышении госдолга. При этом 20 мая в Белом доме рассказали, что предложения команды Маккарти «отбросили назад» предпринятые ранее усилия в переговорном процессе, так как они содержали «набор крайних однопартийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами конгресса».

В тот же день The Washington Post написала, что американский лидер и Маккарти договорились возобновить переговоры о потолке госдолга, послав обнадеживающий сигнал о том, что есть шанс избежать экономической катастрофы через 11 дней.