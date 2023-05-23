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В Белом доме предрекли потерю экономических достижений при дефолте

Жан-Пьер: дефолт приведет к исчезновению достижений в экономической сфере
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Возможный дефолт в США обнулит достигнутые администрацией президента Джо Байдена достижения в экономической сфере. Об этом 23 мая сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

Если конгресс не повысит потолок государственного долга до 1 июня, то угроза дефолта «вызывает беспокойство».

«Это отбросит назад весь прогресс, которого мы добились за последние два года с нынешним президентом. Речь идет о 12,7 млн (новых. — Ред.) рабочих мест, безработице на уровне 3,4%, что является самым низким показателем за всю историю, обо всех успехах, которых мы добились, чтобы поставить экономику на ноги», — сказала пресс-секретарь.

Мы увидим, как всё это просто исчезнет, добавила Жан-Пьер.

По ее словам, республиканцы и демократы осознают тяжелые для народа и экономики последствия возможного дефолта, который «ликвидирует 8 млн рабочих мест, вызовет рецессию, опустошит пенсионные счета, увеличит расходы, нанесет ущерб нашей международной репутации».

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Министерство финансов США 15 мая предупредило, что к 1 июня страна может оказаться без средств, чтобы погасить платежи, в случае если потолок госдолга не будет увеличен. Этот вопрос стал предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами.

16 мая республиканский спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти после встречи с президентом страны Джо Байденом заявил, что Белый дом и конгресс далеки от соглашения о повышении госдолга. При этом 20 мая в Белом доме рассказали, что предложения команды Маккарти «отбросили назад» предпринятые ранее усилия в переговорном процессе, так как они содержали «набор крайних однопартийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами конгресса».

Между тем 22 мая Маккарти сообщил, что будет ежедневно обсуждать повышение потолка госдолга с Байденом до тех пор, пока ситуация не разрешится.

Также Маккарти сообщил, что к дефолту может привести бездействие президента Джо Байдена. Он отметил, что призывал американского лидера к переговорам о государственном долге еще в январе, но тот не откликнулся. Лишь в середине мая Байден признал, что такое обсуждение необходимо.

В этот же день Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что возможный дефолт по федеральному долгу США обернется катастрофическими последствиями для американских вооруженных сил.

При этом Байден заявил об оптимистичном настрое касательно переговоров по госдолгу.

Кроме того, 22 мая глава минфина США Джанет Йеллен подтвердила, что страна может столкнуться с дефолтом 1 июня, если конгрессу не удастся достичь соглашения.

Общий государственный долг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн. Министерство финансов 15 мая предупредило, что к 1 июня страна может оказаться без средств, чтобы погасить платежи, в случае если потолок госдолга не будет увеличен. Этот вопрос стал предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами.

В апреле Международный валютный фонд спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

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