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Маккарти заявил о планах ежедневно обсуждать с Байденом тему потолка госдолга

Маккарти заявил, что будет ежедневно общаться с Байденом на тему потолка госдолга США
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что будет ежедневно обсуждать повышение потолка госдолга с президентом США Джо Байденом до тех пор, пока ситуация не разрешится. Об этом он заявил в понедельник, 22 мая, в беседе с журналистами после встречи с американским лидером.

«Думаю, мы с президентом будем говорить каждый день <...> до тех пор, пока мы не решим это», — рассказал Макарти.

Кроме того, он сообщил, темы сокращения оборонных расходов нет в повестке переговоров между властями и конгрессом США по проблеме повышения потолка государственного долга.

Маккарти отметил, что Байден недавно побывал на саммите G7, где рассказал о том, что делает Китай, а также указал на необходимость поставок новых объемов вооружений Украине. По его словам, в США не хотят оказаться под угрозой.

Игра на повышение: насколько серьезна угроза дефолта в США
И смогут ли республиканцы и демократы решить проблему госдолга до июня

Ранее в этот день Маккарти сообщил, что к дефолту может привести бездействие президента Джо Байдена. Он отметил, что призывал американского лидера к переговорам о государственном долге еще в январе, но тот не откликнулся. Лишь в середине мая Байден признал, что такое обсуждение необходимо.

При этом Байден заявил об оптимистичном настрое касательно переговоров по госдолгу.

Тогда же глава минфина США Джанет Йеллен подтвердила, что страна может столкнуться с дефолтом 1 июня, если конгрессу не удастся достичь соглашения по повышению потолка госдолга.

В свою очередь, доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Владимир Скалкин, в США увидели, что дефолт — финансовое оружие, и могут использовать его для оказания геополитического влияния. Многие компании, держатели облигаций, векселей Федеральной резервной системы могут пострадать, так как они находятся у них в активной части баланса.

21 мая Джо Байден и Кевин Маккарти договорились возобновить переговоры о потолке госдолга. Переговоры между Белым домом и эмиссарами Республиканской партии зашли в тупик по основным расходам и политическим вопросам в пятницу, 19 мая.

Кроме того, Йеллен заявила, что начало июня — «предельный срок» для федерального правительства по повышению потолка госдолга. В противном случае счета останутся неоплаченными, если конгрессу не удастся достичь соглашения до того, как у США закончатся деньги.

Общий государственный долг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн. Министерство финансов 15 мая предупредило, что к 1 июня страна может оказаться без средств, чтобы погасить платежи, в случае если потолок госдолга не будет увеличен. Этот вопрос стал предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами.

В апреле Международный валютный фонд спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

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