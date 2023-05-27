Республиканцы потребовали добиться от Байдена уступок по госдолгу

Группа республиканцев потребовала от спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти добиться больших уступок от главы государства Джо Байдена на встречах по обсуждению повышения потолка государственного долга. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщила газета The Washington Post.

В материале указано, что представители Белого дома и конгресса близки к договоренностям по предотвращению дефолта в стране. Меры предполагают повышение потолка госдолга на два года при ограничении расходов на ряд программ в США.



В статье уточняется, что группа республиканцев в конгрессе выступила против договоренностей на подобных условиях. Они считают, что Маккарти следует настаивать на гораздо большем сокращении госрасходов.

«В четверг и пятницу в ответ на поступающие сообщения о деталях договоренностей ключевые консервативные законодатели и эксперты по бюджету выразили решительные возражения, они утверждают, что Маккарти не смог добиться достаточных уступок от администрации Байдена в обмен на повышение потолка госдолга», — пишет газета.



Кроме того, отмечается, что представители Республиканской партии уже начали кампанию против намеченной договоренности. В статье подчеркиваются, что их возражения «угрожают срывом соглашения еще до того, как его содержание будет обнародовано».

Ранее в этот день Международный валютный фонд (МВФ) призвал конгресс США немедленно поднять потолок госдолга и начать обсуждение бюджета на 2024 год.



Накануне стало известно, что госдолг США по итогам 2022 года превысил российский в 107 раз, согласно данным национальных министерств финансов. Он достиг рекордной отметки в $31,42 трлн.



16 мая республиканский спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти после встречи с президентом страны Джо Байденом заявил, что Белый дом и конгресс далеки от соглашения о повышении госдолга. При этом 20 мая в Белом доме рассказали, что предложения команды Маккарти «отбросили назад» предпринятые ранее усилия в переговорном процессе, так как они содержали «набор крайних однопартийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами конгресса».

24 мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что поместило долгосрочный рейтинг дефолта США в иностранной валюте на уровне «AAA» в список наблюдения с негативным прогнозом.

26 мая Маккарти назвал тяжелыми переговоры с американской администрацией по вопросу госдолга. При этом в тот же день агентство Reuters написало, что Байден и спикер палаты представителей конгресса близки к договоренности по увеличению потолка государственного долга в течение двух лет с целью предотвращения дефолта.

Разговоры о дефолте в США начались еще в апреле. Так, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что, если американская администрация допустит дефолт по своему долгу, с негативными последствиями столкнутся не только США, но и весь мир. Спустя несколько дней американский предприниматель Илон Маск заявил, что дефолт в США является вопросом времени.

Министерство финансов США 15 мая предупредило, что к 1 июня страна может оказаться без средств, в случае если потолок госдолга не будет увеличен. Этот вопрос стал предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами. 22 мая глава минфина США Джанет Йеллен подтвердила, что страна может столкнуться с дефолтом 1 июня, если конгрессу не удастся достичь соглашения.

23 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что возможный дефолт в США обнулит достигнутые администрацией американского президента Джо Байдена достижения в экономической сфере. По ее словам, дефолт «ликвидирует 8 млн рабочих мест, вызовет рецессию, опустошит пенсионные счета, увеличит расходы, нанесет ущерб нашей международной репутации».