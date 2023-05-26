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Reuters узнало о приближении договоренностей об увеличении госдолга США

Байден и республиканцы намерены не допустить дефолта в стране путем двухлетнего соглашения
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Фото: REUTERS/Leah Millis/File Photo
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Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти близки к договоренности по увеличению потолка государственного долга в течение двух лет с целью предотвращения дефолта в стране. Об этом 25 мая сообщило агентство Reuters.

«Сделка, которая еще не является окончательной, увеличит финансирование произвольных расходов на военных и ветеранов, в то же время сохранив произвольные расходы, не связанные с обороной, на уровне текущего года», — сказал источник агентства.

По его словам, Белый дом рассматривает возможность сокращения своего плана по увеличению финансирования налоговой службы. Второй источник отметил, что финансирование налогового управления США является открытым вопросом, но основной целью является обеспечение приоритетов президента, даже если произойдет небольшое сокращение или перераспределение финансирования.

По словам человека, знакомого с деталями переговоров между Байденом и Маккарти, в финальном варианте соглашения будет названа общая сумма, которая не будет разбиваться на отдельные категории и которую правительство потратит на произвольные программы, например на образование и жилье, пишет Reuters.

Другой источник агентства заявил о разногласии между Белым домом и республиканцами относительно расходов в размере около $70 млрд.

«Я не верю, что всё бремя должно снова лечь на средний класс и рабочий класс американцев», — сказал Байден. Также президент США утверждает, что у него и Маккарти не получается прийти к соглашению по поводу конкретно направленного сокращения расходов.

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Кевин Маккарти назвал тяжелыми переговоры с американской администрацией по вопросу повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта в стране. Обсуждение продолжалось весь день.

Ранее в этот день американский президент Джо Байден заявил, что на переговорах о недопущении дефолта в США существует некоторый прогресс. Он указал, что дефолт по государственному долгу является недопустимым вариантом. По его словам, руководство конгресса согласно с этим.

Министерство финансов США 15 мая предупредило, что к 1 июня страна может оказаться без средств, чтобы погасить платежи, в случае, если потолок госдолга не будет увеличен. Этот вопрос стал предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами.

16 мая республиканский спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти после встречи с президентом страны Джо Байденом заявил, что Белый дом и конгресс далеки от соглашения о повышении госдолга. При этом 20 мая в Белом доме рассказали, что предложения команды Маккарти «отбросили назад» предпринятые ранее усилия в переговорном процессе, так как они содержали «набор крайних однопартийных требований, которые никогда не могли бы быть приняты обеими палатами конгресса».

Между тем 22 мая Маккарти сообщил, что будет ежедневно обсуждать повышение потолка госдолга с Байденом до тех пор, пока ситуация не разрешится.

Также Маккарти сообщил, что к дефолту может привести бездействие президента Джо Байдена. Он отметил, что призывал американского лидера к переговорам о государственном долге еще в январе, но тот не откликнулся. Лишь в середине мая Байден признал, что такое обсуждение необходимо.

В этот же день начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что возможный дефолт по федеральному долгу США обернется катастрофическими последствиями для американских вооруженных сил.

При этом Байден заявил об оптимистичном настрое касательно переговоров по госдолгу.

Кроме того, 22 мая глава минфина США Джанет Йеллен подтвердила, что страна может столкнуться с дефолтом 1 июня, если конгрессу не удастся достичь соглашения.

Общий государственный долг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.

В апреле Международный валютный фонд спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

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